VIDEO: uus omanik tõukab Luminori börsi poole

Luminoris on pangaorganisatsiooni ehitamine alles pooleli, kuid börsileminek võib uue investori toel tulla isegi kiiremini kui plaanitud.

„Aga ma võin ilma teeskluseta öelda, et see tehing seisneb rohkem Blackstone’i sisenemises Baltikumi kui Nordea lahkumisest. See oli ka müügiprotsessis näha, et omanikud olid isegi pigem tõrksad ja hoidsid kindlalt oma tingimustest kinni,“ räägib Raasuke.

Nordea ja Dnb kohalikest filiaalidest uue panga ehitamine samaaegselt suure ülevõtmistehinguga on võtnud uneajast ilmselt tolli, tunnistab Erkki Raasuke, kelle sõnul ei ole võib-olla talle endale kohale jõudnud kui suur ja oluline see uudis ikkagi on.

Märtsikuust kestnud ostu-müügiprotsessi nõustasid J.P. Morgan ja Goldman Sachs, mis samuti annab aimu tehingu tõsidusest, mis Luminori turuväärtuseks andis 1,7 miljardit eurot.

Aga kui küsida, kas miljardine investeering Baltikumi pangandusse näitab seda, et rahapesuskandaalid siinsele mainele pole suuremat häda teinud, siis vastab Raasuke eitavalt.

„Seda ei saa kohe kuidagi öelda. Kui ma vaatan praegu müügiprotsessile tagasi, siis see ongi võib-olla aja märk. Viis aastat tagasi oleks äri analüüsides 80% tähelepanust koondunud krediidiportfellile. Praegu võin öelda, et pool tähelepanust kindlasti oli just rahapesu, tunne-oma-klienti teemadel. Selle mõju on väga suur ja tuntav,“ märkis ta.

Arvestades, et Blackstone’i taolised erakapitalifondid tavaliselt universaalpankadesse investeerima ei kipu, jääb ikkagi lahtiseks, kuidas oldi valmis nii suurt tehingut Baltikumis just pangandusse tegema. Raasuke soovitab esmalt seda küsida otse investorilt, kuid märgib, et kontsentreeritud turg, kus äri saab hästi teha, inimesed panga eesotsas ja äriplaan pidid ikkagi Blackstone’ile ahvatlevad tunduma.

„Me kindlasti ei tegutsenud selle nimel, et teha Luminor müügikõlbulikuks, vaid ehitasime korralikku, kaasaegset regionaalset panka. Juhtkonnale on aktsionäride jaotus natuke teisejärguline, meie ülesanne oli teha head äri ja teenindada kliente,“ räägib Raasuke.

Kui „müügikõlbulikuks“ oli pank ostutehingu ajaks üldse saanud on iseküsimus, sest Raasukese sõnul ei ole kahe panga kokkusobitamine ja üleliigse mahalihvimine üldse lõpuni jõudnud.

„Selle protsessiga me oleme alles esimeses pooles, komplekssust on palju, kolm riiki ja viis erinevat platvormi. Alles 12 kuu pärast on igas riigis üks tehnoloogiline platvorm, mille pealt saame uute asjadega välja tulla. Aga lapsed ei sünni ühe päevaga ja kahe-kolme kuuga ei pane ka keerukat organisatsiooni kokku,“ ütles ta.

Laias laastus jätkub Luminori senine strateegia võib-olla ainult börsilemineku aeg tuleb lähemale. „Meie sihikul on ettevõtted, kes teevad otsuseid Baltikumis ja majanduslikult aktiivsed, säästmisele keskendunud inimesed. Me kõiki kliente püüdma ei lähe ja tugineme positsioonidele, mis endal tugevad,“ kinnitas Raasuke, et põhisuundadeks jääb privaatpangandused ja suuremad ettevõtted. Võimalik turuosa võiks Luminoril jääda 20 protsendi juurde.

Samuti endiselt kavas börsile minek. „Esimene plaan oligi minna börsile olemasolevate aktsionäridega, nüüd uus investor võib-olla isegi lühendab seda perioodi. Esialgsed plaanid olid viis aastat, millest neli on veel jäänud.

Küsimusele kas teiste väiksemate pankade suhtes ei sihita ülevõtmist, vastas Raasuke, et lähemad paar aastat sellele veel mõelda ei jõua. „Meil on väga palju ehitada, väga palju vaja tõestada end klientidele, ja see on palju olulisem hetkel, kui mõelda mõne väiksema konkurendiga ühistegevuse peale. Ühel hetkel teemaks aga paar aastat ei veel mitte,“ kommenteeris ta.

Luminor teatas täna strateegilisest partnerlusest konsortsiumiga, mida juhib investeerimisfond Blackstone Group L.P. Tehingu tulemusel omandavad Blackstone’i erakapitali investeerimisfondid Luminoris 60% suuruse osaluse. Luminori senised omanikud Nordea Bank AB ja DNB Bank ASA säilitavad kumbki 20protsendilise osaluse. Blackstone investeerib Luminori 1 miljard eurot, teatas Luminor.

1985. aastal asutatud USA investeerimiskontsern Blackstone Group on turuliider alternatiivsete investeeringute – kinnisvara, erakapitali fondide, riskifondide ja laenude väljastamise – vallas.