Paindlikud töösuhted: tööandjad nõuavad, ametiühingud kardavad

Kui tööandjad ütlevad, et muudatusi on vähe ja tehke asi veelgi paindlikumaks, siis ametiühingud kardavad, et teeme liiga palju, rääkis sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich Äripäeva raadio hommikuprogrammis ministeeriumi ettepanekutest, mis peaks muutma tööõiguse oluliselt paindlikumaks.

„Me ei taha muuta seadust lihtsalt muutmise pärast. Me näeme ühiskonnas probleemi, et töö olemus on muutunud ja inimesed töötavad teistmoodi, kui nad tegid kümme aastat tagasi. See on tekitanud olukorra, kus inimestel on sageli ebamugav töölepinguid kasutada,“ märkis Ehrlich.

Sotsiaalministeerium on välja tulnud ettepanekutega, mis peaks muutma töölepinguseaduse praegusest märgatavalt paindlikumaks, et see käiks kaasas tehnoloogia arengu ja inimeste muutuva elustiiliga. Ettepanekuid on laias laastus neli – laiendada tähtajaliste töölepingute kasutusvõimalusi, leppida omavahel kokku miinimum-maksimum töötunde, valida paindlikumalt töötamise aega ja anda kaugtöö korral töökeskkonna eest vastutus rohkem töötajale.

Ta tõi näiteks tähtajalised töölepingud. „Järjest rohkem inimesi töötab sellistel töökohtadel, kus tööaeg on kaks aastat või mõni kuu, samal ajal kui töölepinguseadus lubab inimesel ja tööandjal leppida viie aasta jooksul kokku vaid ühes tähtajalises lepingus,“ rääkis ta.

See on aga Ehrlichi sõnul tekitanud olukorra, kus töölepingute asemel sõlmitakse teisi, näiteks käsundus- või töövõtulepinguid. „Või inimene teeb endale OÜ ja pakub teenust läbi selle. See ei ole aga kellelegi kasulik. Ühelt poolt kaotab tööandja, sest ta peab leidma viisi, kuidas suhe legaliseerida. Teiselt poolt kaotab töötaja garantiid, näiteks pole tal käsunduslepingu korral õigust puhkusele,“ lisas ta.

Sotsiaalministeeriumi statistika näitab, et käsundus- ja töövõtulepingute sõlmimine on teinud tohutu hüppe - kui 2012. aastal sõlmis neid igal aastal 73 000 inimest, siis tänaseks neid inimesi Ehrlichi kinnitusel umbes 112 000.

Kuula täispikka intervjuud Sten Andreas Ehrlichiga alates 24:37.

Tööandjad tahavad veelgi suuremat paindlikkust

Kuni möödunud nädalani sai sotsiaalministeeriumile esitada väljatöötamiskavatsuse kohta arvamusi.

„Arvamused jagunevad kahte seina. Tööandjad ütlevad, et muudatusi on vähe ja tehke rohkem. Ametiühingud ja töötajad ütlevad, et liiga palju teete,“ märkis Ehrlich.

Laias laastus ütlevad Ehrlichi sõnul tööandjad, et kokku võiks leppida lihtsalt miinimumtunnid ja maksimumtundide arv otsustatakse üheskoos töötajaga. Lisaks soovivad tööandjad, et lepingu sõlmimine ja tööandja poolt ülesütlemine oleks liberaalsem. „Samuti leiavad nad, et kui inimesel on suurem õigus valida ise oma tööaega, peaks tööandjal olema vastutasuks suurem õigus öelda leping üles. Sest iseseisval töötajal on suurem risk oma iseseisvust väärkasutada,“ loetles Ehrlich tööandjate muresid, lisades, et tähtajalist töölepingut tahaksid tööandjad sõlmida veel pikemaks ajaks, kui ettepanekutes märgitud kolm aastat.

Ametiühingud kardavad, et lepinguid hakatakse kuritarvitama

Ehrlichi sõnul leiavad aga ametiühingud, et miinimum-maksimumtundidega töölepinguid on vaja üksikutes sektorites ja vaid hooajalise töö puhul. "Nende hirm on, et tööandjad hakkavad seda õigust vääriti kasutama ja igaüht, kelle koormus kõigub, hakatakse survestama miinimum-maksimumtundidega töölepingut kasutama,“ rääkis asekantsler.

Samamoodi leiavad Ehrlichi sõnul ametiühingud, et inimesi ei tohiks sundida töötama tähtajaliste töölepingute alusel ja et neid võiks sõlmida vaid juhul, kui ametiühingud lepivad selle kollektiivlepinguga kokku.

„Ülejäänud ettepanekute puhul oleme enam-vähem ühel meelel,“ lausus Ehrlich.

Tarvis on poliitilist ja ühiskondlikku konsensust

Millal sellised põhimõttelised muudatused võiksid seadusesse jõuda, pole veel teada.

„Kõik saavad aru, et tegemist on poliitiliselt väga tundliku teemaga. Kui meil oli sotsiaalministeeriumis üritus, kus palusime huvilistel tulla arvamust avaldama, siis tuli kohale üle 80 inimese. Tavaliselt Eestis seadusloome vastu sellist huvi ei tunta,“ märkis Ehrlich.

„Selleks, et edasi minna, peab meil olema poliitiline ja ühiskondlik konsensus. Asi liigub edasi siis, kui tööandjad ja ametiühingud ehk meie sotsiaalpartnerid jõuavad üksmeelele. Sealt edasi tehakse ka poliitiline otsus ära,“ lausus Ehrlich, lubades, et kõikide arvamustega arvestatakse ja neid võib veel esitada.