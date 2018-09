Taxify püüab Aafrikas turgu võita mootorratastel

Ainult tellijale

Aasta tagasi pandi Keenias sõidujagamisplatvormide Uber, Taxify ja Littlecab autodele sildid "Eeslid on väsinud". Juhid streikisid kehva palga vastu.

Taxifyl on Aafrikas Uberist veel vähem kasutajaid, kuid võttis seal kiiremini kasutusele mootorrattad ning püüab oma platvormile juhte väiksema vahendustasuga.

Eesti idufirma Taxify sõnul on neil kuues Aafrika riigis – Ugandas, Lõuna-Aafrikas, Nigeerias, Tansaanias, Keenias ja Ghanas – 2,4 miljonit aktiivset kasutajat. Uberil on enda teatel neil turgudel aktiivseid kasutajaid 1,3 miljonit, kirjutab Wall Street Journal.

Taxify juht ja asutaja Markus Villig ütles väljaandele, et kavatseb Aafrikas kasvamiseks kulutada paari järgmise aasta jooksul sadu miljoneid dollareid. „Aafrikas on nõudlus sõidujagamisteenuste vastu palju suurem kui arenenud maailmas ja Euroopas, sest seal on vähe ühistransporti ja omatakse vähe autosid,“ ütles Villig intervjuus. „Ja tänu kõrgele tööpuudusele otsivad inimesed lihtsaid ja paindlikke viise raha teenimiseks.“

Väljaande sõnul näitab Taxify kiire laienemine Aafrikas Uberi haavatavust väiksemate ja kiiremate rivaalide vastu mõnel maailma kõige kiiremini kasvaval turul. Uber on varem alla andnud mitmel Aasia turul.