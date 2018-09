94aastane Leida Rammo: välismaale minevatele dividendidele 50% maks

Äripäev 26. september 2018, 14:28

Sel kevadel 94aastaseks saanud näitleja Leida Rammo sõnul on Eestil aeg küps taas suurteks reformideks ja ta pakub välja dividende ja alampalka ning valimisi puudutavad reformid.

Me võitlesime tagasi vabaduse, aga me ei ole vabad. Me ei julge otsustada tõelise vabaduse kasuks. Eesti rahvas ootab aastaid reforme, aga neid ei tule. Just praegu peaksime aga neid tegema. Just praegu peaksime mõtlema, et oleme eurooplased ja meist peaks uuesti saama eestlased. Reformid oleksid järgnevad:

Esiteks, meil ei ole ettevõtte tulumaksu. Meil maksustatakse 20%ga Eestist välja viidavaid dividende. Aga enamus dividendidest viiakse Eestist välja. 80% meie töö viljast läheb välismaale. Eestist väljaminevaid dividende tuleks maksustada 50%ga. See on aumeeste kohus: fifty-fifty.

Teiseks, alampalk tuleks tõsta 1000 euroni, ilma selleta ei muutu elu paremaks.

Kolmandaks, valimised tuleks muuta otsevalimisteks, ehk a) taastada referendumiõigus ja b) riigikogu valimisteks on vaja vaid ühte valimisringkonda. Ka presidenti peab saama otse valida.

Ja neljandaks, kõik riigikohtu ja riigikontrolli otsused kuuluvad täitmisele.

Kõik need otsused tuleks vastu võtta enne riigikogu valimisi, sest muidu jätkub endine ebamäärasus. Peame tegutsema üksmeelselt nagu tegime seda iseseisvuse taastamisel. Loodan, et meie juhid mõistavad seda.“

Leida Rammo on ennast majanduseluga kursis hoidnud. Viis aastat tagasi kirjutas Äripäev toona 89aastase tegusa Rammo investeeringutest loo "Väikeinvestor Leida Rammo aktsiaid müüa ei kavatse".

