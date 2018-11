Eesti finantsfirma laieneb Brexiti eel Suurbritanniasse

Baltikumis ja Euroopa riikides finantstehnoloogia ja e-arvete lahendusi pakkuv Fitek laieneb Suurbritannia turule. Ettevõtte juhid leiavad, et Brexitist tekkiv ebastabiilsus annab hea mainega Eesti IT-sektorile võimaluse luua Euroopas segasel ajal selgust.

„Vaatame Euroopas mitmeid turge, kuid Suurbritanniasse on praegu õige aeg siseneda,“ kinnitas viimase kolme aastaga käibe kahekordistanud Fitek Grupi juht Mait Sooaru. Ettevõte tegi saareriigis turu-uuringu, mis näitas, et neile on turul ruumi.

Fitek Grupi juhatuse liige Kaur Lohk ütles, et kuigi Suurbritannia turule on kulukas siseneda, on tegemist endiselt finantstehnoloogia vallas suurima Euroopa turuga. „Eks aeg annab arutust, aga ega järgmise aasta jooksul seda ei juhtu, et Londonis panevad pilvelõhkujad uksed kinni ja kõik kolivad Frankfurti,“ leidis Lohk. Tema hinnangul taandub Brexitiga üles löödud vaht ajapikku ja tegelikkuses ei muutu finantskeskuste osatähtus üksteise suhtes. „Mingid regulatsioonid tõenäoliselt lisanduvad, aga ka enne Euroopa Liitu astumist oli Suurbritannia ja London üks tähtsamaid majanduskeskusi,“ selgitas Lohk.

Ta märkis, et praegune ebastabiilsus on hea aeg turule sisenemiseks. Sooaru märkis, et mida keerulisem on finants-ökosüsteem, seda rohkem on firmadel abi vaja. „Olen rääkinud jaapanlastega, kus kombime praegu turgu, ja oleme rääkinud paljude erinevate riikide esindajatega üle maailma, ning peab tunnistama, et igalpool maailmas on mured sarnased,“ tunnistas Lohk.