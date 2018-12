Airbnb tulude deklareerimine jääb vabatahtlikuks

Maksu- ja tolliamet ning Airbnb sõlmisid kolmapäeval lepingu, mille abil saab platvorm edaspidi soovijate tulu kohta andmed edastada otse maksuametile. Kokkulepet kinnitasid käesurumisega Airbnb Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonide avaliku poliitika direktor Patrick Robinson (vasakul) ja maksuameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann. Foto: Liis Treimann

Maksu- ja tolliameti ning Airbnb omavaheline kokkulepe teeb platvormil tulu teeninule selle deklareerimise lihtsamaks, kuid kohustuslikku ja kõiki pakkujaid hõlmavat infovahetust sellega platvormile ei kaasne.

Airbnb ning maksu- ja tolliameti värske kokkulepe kedagi teavet jagama ei sunni, kinnitas ameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann. Kui eraisik annab Airbnb-le nõusoleku, siis edastab platvorm ametile regulaarselt tulu kohta andmeid ning amet saab need isiku tuludeklaratsioonile kanda. Kogu projekti eesmärk põhineb usul, et kui maksude deklareerimine ja maksmine on lihtne, siis seda ka tehakse.