Nädala lood: ärritav äri Facebookis ja kodulaenu hirmutav nõue

Selle nädala tulisemate teemade hulka jõudsid Facebookis uute kaupadega äritsejad, suvel Pärnus Weekendi festivali korraldajate üllatav pakkumine ja kodulaenulepingu hirmutav nõue, mis võib esialgu jääda kahe silma vahele.

Äripäeva lugejaid huvitas, miks pahandavad Facebookis äritsejad ettevõtjat. Spordipoe Popsport! omanik Tarmo Kajandi leiab, et Facebooki gruppides uute asjadega äritsemine on läinud üle igasuguse piiri ja sisuliselt on see varjatud ettevõtlus.

Didriksoni joped kaupluses Popsport!, kus paljud käivad neid vaid proovimas, et siis osta tundmatult müüjalt internetis. Foto: Liis Treimann

Facebookis on hulgaliselt ostu- ja müügigruppe, kus käib tihe igapäevane kauplemine. Näiteks on Didriksonsi brändi jopede müügile keskenduvas grupis enam kui 30 000 liiget. Välja on kujunenud müüjad, kes teevad sageli suurtellimusi: selle jaoks teeb müüja postituse koos jopedega, mida pakutakse.

E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät nentis, et ka tema hinnangul on uute kaupade eraisikute aktiivne müügitegevus Facebooki gruppides probleem. Loe pikemalt artiklist "Facebookis äritsejad pahandavad ettevõtjat".

Võlgniku naeruväärne pakkumine

Ettevõtjad, kes ootavad siiani suvel toimunud Weekendi festivali korraldajatelt raha, said nüüd hoopis üllatava pakkumise: võtad võlast 25% või me läheme pankrotti.

Weekend Festival Baltic OÜ omanik John Rugemalira teatas kirjas partneritele, et ettevõtte pankroti vältimiseks saavad nad maksta ettevõttele, kelle ees neil võlg üleval on, kokku 25 protsenti tasumata võlast neljas võrdses osamakses.

Räpipundi 5MIINUST liikmed Estoni Kohver (vasakul) ja Päevakoer naersid Weekendi festivali pakkumise välja. Edaspidi ootavad nad poolt ettemaksu kullas. Foto: Liis Treimann

Pakkumisest kuulnud ettevõtjad peavad seda naeruväärseks. Näiteks raha ootava räpipundi 5MIINUST liige Estoni Kohver loodab, et enam Weekendi ei toimu. Turvafirma G4S kavatseb aga üldse asja anda kohtusse. Loe pikemalt artiklist "Võlgades Weekendi pakkumine: maksame 25% või mitte midagi".

Loe peenikest kirja

Eesti pangad jätavad kodulaenulepingutes endale õiguse lisatagatiste nõudmiseks ja nende mittesaamisel laenulepingu ülesütlemiseks juhul, kui olemasoleva tagatisvara turuväärtus väheneb. Eksperdi hinnangul on see ebaseaduslik, kui turuväärtus väheneb majanduslanguse tõttu.

Lepingu järgi on kodulaenu võtjal oht oma kodu kaotada, kui tema eluaseme turuväärtus väheneb ja ta ei suuda pangale lisatagatist anda. Foto: Andras Kralla

Lepingu tüüptingimustest sellise sätte leidnud kliendil tekkis hirm, et panga nõue tähendab, et kui laenu tagatiseks seatava vara väärtus majanduslanguse ajal väheneb, võib laenuvõtjalt nõuda lisatagatisi, olgugi et majanduslanguse korral ei oleks kinnisvara väärtuse vähenemine kuidagigi laenuvõtja enda teha. Palvest sellised tingimused lepingus muuta või välja võtta pank aga keeldus. Loe pikemalt artiklist "Eluasemelaenu lisatagatise nõue on õigustühine".

Swedbanki ja investorite pikk vaidlus

2007. aastal alanud lugu huvitab lugejaid praeguseni, kui Swedbanki ja investorite vaidlus luhtaläinud Rumeenia põllumaadesse tehtud investeeringute üle jõudis novembri lõpus uude staadiumisse.

Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata investorite 8,8 miljoni eurose nõude. Pikemalt saab lugeda artiklist "Kohus tegi Swedbanki Rumeenia afääris kannapöörde".

Mida teeb investor Toomas?

Investeerimishuviliste tähelepanu köitis Äripäeva välja mõeldud tegelane investor Toomas, kes tegutseb reaalse rahaga.

Esiteks otsustas Toomas suurendada enda osalust Norra naftatootjas Equinor. Vahepeal on suure languse teinud nafta hind, samuti tabas Equinori aktsiat nõrkusehetk. "Praegune aktsialangus mulle peavalu ei valmista. Vastupidi, tekitab hoopis ostuvõimaluse," selgitas Toomas otsust. Miks otsustas ta aktsiaid osta, saab lugeda pikemalt artiklist "Lükkasin tuhanded turule".

2002. aastal miljoni krooni ehk 64 000 euroga investeerimist alustanud investor Toomas on praeguseks kasvatanud oma portfelli väärtuse rohkem kui 300 000 euroni. Foto: Anti Veermaa

Teiseks kirjutas Toomas oma portfelli ühest aktsiast, mille väärtus on aasta algusest alates kasvanud üle 30%, tehes kordades ära kõigi Ameerika Ühendriikide indeksite mõneprotsendilisele tõusule. Jutt käib Microsoftist, mille osakaal on tema portfellis veidi üle 12% ja mis on sel aastal Toomase varasid tugevalt vedanud. Pikemalt saab lugeda artiklist "45 000 eurot nagu nipsti!".