Arno Kütt: pakiautomaadid muutuvad ristkasutatavaks

"Kes suudab kliendile aega juurde anda, see võidab," ütleb Cleveroni juht Arno Kütt. Foto: Andras Kralla

Pakiautomaadid muutuvad tulevikus ristkasutatavateks. “Sa ei pane ju endale koju eraldi postkasti Äripäeva jaoks ja eraldi postkasti Postimehe jaoks,” ütles veebile logistikauudised.ee Cleveroni juht Arno Kütt, rääkides logistika tulevikulahendustest.

Küti sõnul juhib kogu logistika lähitulevikku e-kaubanduse kiire areng ning see seab logistikale aina tõsisemaid väljakutseid. “Kui kunagi räägiti värviteleviisorist, siis nüüd on ta lihtsalt teler. Praegu räägitakse nii kaubandusest, kui e-kaubandusest, kuid kümne aasta pärast on see kõik kokku üks kaubandus,” lausus Kütt, kelle sõnul oli näiteks Amazon alles hiljuti 100% e-kaubamaja, kuid tänavu ostis ta traditsioonilise jaeketi WoolWoods.