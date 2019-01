Kunstniku- ja kirjanikupalk suureneb koos saajate arvuga

Kultuuriministeerium suurendab kunstniku- ja kirjanikupalga eelarvet, nii et tulevikus oleks igal aastal palgal 15 kirjanikku ja 15 kunstnikku.

2019. aastast saab kirjanikupalka ka Contrana tuntud Margus Konnula. Foto: Kristjan Teedema, Postimees/Scanpix

Alanud aastast tõuseb ka palk ise, teatas ministeerium. Ühe palga suuruseks kujuneb 1430 eurot, mis on 1,1-kordne kultuuritöötaja miinimumpalk. Kui seniajani oli kuupalga suurus eelnenud aasta Eesti keskmine brutopalk, siis nüüdsest on see 1,1-kordne kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk. Alanud 2019. aastast on kunstnikule ja kirjanikule makstav igakuine brutosumma seega 1430 eurot, kuna riiklikult kokku lepitud miinimum on 1300 eurot.

Eesti Kirjanike Liidu komisjoni otsusel saavad 2019. aastast kirjanikupalka Adam Cullen, Contra, Kalju Kruusa, Leelo Tungal ja Kauksi Ülle. Eesti Kunstnike Liidu komisjon otsustas määrata kunstnikupalga Jass Kaselaanele, Jüri Kasele, Marko Mäetammele, Kärt Ojaveele ja Laura Põllule. Kokku makstakse 2019. aastal koos loomeliitudega palka 24 loovisikule. 30 loovisiku palgani jõutakse 2021. aastal.

Kunstniku- ja kirjanikupalk loodi 2015. aastal. Palgasaajad valivad välja loomeliidud ise koos valdkondlike esindusorganisatsioonidega ning kultuuriministeerium tagab loomeliitudele eelarve palga maksmiseks.