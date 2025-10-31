Ekspressi kasum kerkis ühekordsete tulude toel

Koondkasumit teenis Ekspress kolmandas kvartalis 2,4 miljonit eurot, mida on aasta varasemast kaheksa korda rohkem.
Foto: Liis Treimann
Börsifirma kasvatas kolmandas kvartalis nii müügitulu kui koondkasumit. Müügitulu teenis ettevõte 17,8 miljonit eurot, mida on aasta varasemast 6% enam, ning üheksa kuuga teenis ettevõte 56,3 miljonit eurot, mida on aasta varasemast 7% enam.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Alanud nädalal teatavad oma majandusolukorra hetkeseisust paljud ettevõtted nii koduturul kui ka Ühendriikidest. Nii saame teada möödunud kvartali majandustulemustest näiteks mitmelt imelise seitsmiku ettevõttelt. Lisaks oodatakse nii euroalal kui ka USAs uusi intressimäärasid ja majandusnäitajaid.
Äripäeva raadio sisuturundussaade süveneb taksondusmaailma kiiretesse arengutesse. Saatejuht Tõnu Einasto vestleb kolme ala eksperdiga: Forus Takso tegevjuhi Tiit Isopi, Enefiti laadimistaristu ja partnersuhete juhi Robert Kutsari ning pikaajalise autoajakirjaniku Raivo Murdega.