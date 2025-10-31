Äripäev
  • OMX Baltic−0,16%291,06
  • OMX Riga−0,09%911,36
  • OMX Tallinn−0,18%1 886,26
  • OMX Vilnius−0,05%1 260,26
  • S&P 500−0,99%6 822,34
  • DOW 30−0,23%47 522,12
  • Nasdaq −1,57%23 581,15
  • FTSE 1000,04%9 760,06
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,5
  31.10.25, 08:30

Ekspressi kasum kerkis ühekordsete tulude toel

Meediakontsern Ekspress Grupi puhaskasum kerkis kolmandas kvartalis hüppeliselt tänu tütarfirma müügile.
Koondkasumit teenis Ekspress kolmandas kvartalis 2,4 miljonit eurot, mida on aasta varasemast kaheksa korda rohkem.
  • Koondkasumit teenis Ekspress kolmandas kvartalis 2,4 miljonit eurot, mida on aasta varasemast kaheksa korda rohkem.
  • Foto: Liis Treimann
Börsifirma kasvatas kolmandas kvartalis nii müügitulu kui koondkasumit. Müügitulu teenis ettevõte 17,8 miljonit eurot, mida on aasta varasemast 6% enam, ning üheksa kuuga teenis ettevõte 56,3 miljonit eurot, mida on aasta varasemast 7% enam.
Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja. Kohtuasjades mainitav Ramm Ehitus ise rõhutab, et vaidluse endaga pole ehitusfirmal seost.
Uudised
  • 30.10.25, 06:00
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Valitsuse otsuse järgi peab aprillist töötukassat juhtinud Gert Tiivas vähendama 10% tegevuskulusid ehk umbes 6,5 miljonit eurot.
Uudised
  • 30.10.25, 15:48
Töötukassa juht suurest koondamislainest: alustame juhtidest
Fond on selle aasta üheksa kuuga teeninud potentsiaalset brutodividendi 66,66 senti aktsia kohta, mis on 12,6% rohkem kui aasta varem.
Börsiuudised
  • 30.10.25, 08:38
EfTEN prognoosib rekordilist dividendi kevadeks
Käsmu Sadama juhatuse liige Heiti Hääl ütles, et 13 aasta jooksul, mis sadama planeerimise protsess on kestnud, põhieesmärk muutunud ei ole.
Uudised
  • 30.10.25, 16:52
13 aastat vaidlemist: suurärimehed Hääl ja Pruuli kaklevad kohalikega sadama nimel
Töötukassa juht Gert Tiivas asub suurelt koondama.
Uudised
  • 30.10.25, 11:36
Töötukassa juht koondab 20 protsenti töötajatest
“Sul ei tohi olla omas majas favoriite. Kõik peavad olema võrdsed,” kõlab Siim Kallase üks soovitus tippjuhile.
Arvamused
  • 30.10.25, 10:06
Siim Kallas: minu 16 näpunäidet tippjuhile
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
Montreco omanik Jaak Lõhmus (vasakul) Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Päästmisega uuele ringile. Raskustes ehitusfirma alustas teist saneerimist
Aga liidame siis Tallinna haiglatega ka Tartu oma
Aga liidame siis Tallinna haiglatega ka Tartu oma
Turistid
Kiirhinnang: oktoobris kerkisid hinnad 4,5 protsenti
Montreco omanik Jaak Lõhmus (vasakul) Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Päästmisega uuele ringile. Raskustes ehitusfirma alustas teist saneerimist
Käsmu Sadama juhatuse liige Heiti Hääl ütles, et 13 aasta jooksul, mis sadama planeerimise protsess on kestnud, põhieesmärk muutunud ei ole.
13 aastat vaidlemist: suurärimehed Hääl ja Pruuli kaklevad kohalikega sadama nimel
Intervjuusid jagab Ivo Kappet tavaliselt tantsuspordi teemal.
Äripartnerile võlgu jäänud Eesti 200 poliitikut ähvardab erakonnast väljaviskamine
Pakiautomaatide kasutamine Lätis-Leedus kasvab, Eestis väheneb
Eesti Posti tulemused on teinud positiivse pöörde
Septembri keskel ütles konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee, et konkurentsiamet lõpetas Eestis suurärimees Margus Linnamäe Coca-Cola Plaza kinotehingu uurimise, sest ei suutnud rikkumist leida.
Margus Linnamäe kontsern rikkus Leedus kinotehinguga seadust ja sai 7,5 miljonit trahvi
Täiendatud: MM Grupp vaidlustab trahvi
“Sul ei tohi olla omas majas favoriite. Kõik peavad olema võrdsed,” kõlab Siim Kallase üks soovitus tippjuhile.
Siim Kallas: minu 16 näpunäidet tippjuhile
Koondkasumit teenis Ekspress kolmandas kvartalis 2,4 miljonit eurot, mida on aasta varasemast kaheksa korda rohkem.
Ekspressi kasum kerkis ühekordsete tulude toel
Täna hoiab riik Tallinna Sadamas 67,03% suurust osalust.
Riik plaanib vähendada osalust Tallinna Sadamas
Muuhulgas Tallinnas Postimaja omav kinnisvarafond Baltic Horizon Fundi omanikuvahetus viidi lõpule.
Tehtud: Baltic Horizon Fond sai uued omanikud
Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde
Euroopa Keskpank jättis intressid muutmata
Euroala majandus üllatas positiivselt.
Euroopa majandus kasvas kvartaliga oodatust veidi kiiremini
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"

