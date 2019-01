Tankistide seaduse pooldajaid hämmastab vastaste kriitika

Ettevõtja Enn Veskimägi ja võlausaldajate liidu juht Marie Rosin ei mõista tankistide seaduse eelnõu kohta tehtavat kriitikat. Neile jääb arusaamatuks, miks on riigi sekkumine majandusaasta aruande esitamata jätmisel ettevõtlusvabadust piirav, kui aruande esitamine on kõigile kohustuslik.

Äripäev kirjutas, et ettevõtjad ja advokaadid ei pea õigeks, et tankistide seadusega muudetaks elu raskemaks neil, kes ei esita majandusaasta aruannet või maksudeklaratsiooni. Seaduseelnõu üks punkt loeb sellise osaühingu osa müügitehingu tühiseks. Teine oluline piirang takistab firma juhatusse pääsemast isikutel, kes on mõne teise sellise ettevõtte juhatuses, millel on majandusaasta aruanne või maksudokumendid esitamata.