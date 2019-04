Brittide poliitiline risk on kasumiihast tugevam

Paljudel välismaistel investoritel on lihtsam mandri-Euroopa börsidel osaledes briti riski täielikult vältida Foto: AFP

Suurbritannia pikaleveninud lahkumine Euroopa Liidust on hoidnud saareriigi börsifirmade aktsiainnad väga tagasihoidlikud. Poliitiline risk on jätkuvalt nii suur, et investorite jaoks ei ole ostuaeg ikka veel kätte jõudnud.

Alates Brexiti referendumist 2016. aastal on aktsiahinnad Suurbritannias tõusnud USA dollarites arvestatuna 5 protsenti. Seda on õige vähe, võrreldes näiteks S&P 500 aktsiaindeksiga, mis samal ajal on kerkinud 40 protsenti. FTSE 100 ettevõtete hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe on praeguseks 1,8, sellal kui USAs on see 3,4.

Midagi Brexiti koha pealt selgemaks saanud ei ole ja Financial Timesiga kõnelnud investorid tõdevad, et hinnavahe ei ole piisav, et poliitilisest riskist mööda vaadata. Sama paistab välja ka rahavoogudest. Aasta lõpus võtsid välismaised investorid Suurbritannia turgudelt välja mitu miljardit naela, rahavood muutusid positiivseks alles tänavu veebruaris, kuid mitte samal tasemel.

Suurbritannia ei ole maailma mastaabis iseenesest suur ja see ongi aidanud investoritel riiki täielikult vältida. MSCI maailmaindeksist moodustavad briti ettevõtete aktsiad ainult 6 protsenti, sellal kui USA ettevõtted võttavad enda alla kaks kolmandikku. See tähendab, et poliitiliste riskide vältimiseks saab rahulikult eirata kõiki selliseid turge. Esiteks saavad investorid pöörata pilgu mandri-Euroopale, mille aktsiaturgudel on hind samamoodi 1,8 korda üle raamatupidamisliku väärtuse. Kiiremat kasvu leiab aga USAst, kus börse turgutab võrdlemisi kiirelt kasvav majandus.

New Yorgi SkyBridge Capital partner Robert Duggan ütles Financial Timesile, et praegu leiavad nemad paremaid võimalusi mujalt, kuid kõik võib üleöö muutuda, kui Brexitiga mingi selgus saabub. “Inimesed on plaaninud oodata sündmuse toimumiseni ega ürita positsioone enne seda võtta,” ütles ta.

Šveitsi SYZ Asset Managementi juht Fabrizio Quirighetti märkis, et briti aktsiate hind on olnud juba enam kui aasta üsna atraktiivsel tasemel, aga nemad hakkasid positsioone võtma alles tänavu jaanuaris, kui ränga või leppeta Brexiti tõenäosus tundus vähenevat. Nüüd on ohumärgid jälle teistpidi ning Quirighetti kardab hoopis rohkem uusi üldvalimisi kui Brexitit ennast.

Ka kipuvad inimesed unustama, et paljud mainekad Londoni börsi tegijad nagu Diageo, Unilever, Prudential ja HSBC on ikkagi rahvusvahelised ettevõtted, mis jäävad püsima ka siis, kui Brexiti mõjud Suurbritannias avalduma peaksid, märkisid investorid lehele.