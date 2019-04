Õlitootjad panevad suurtehase ehituseks seljad kokku

Eesti Energia juht Hando Sutter Foto: Andras Kralla

Põlevkiviõli tootjad loodavad riigi abiga rajada Ida-Virumaale hinnanguliselt mitmesaja miljoni eurose eelrafineerimistehase, kuna üha karmistuvad väävlisisalduse nõuded võivad tulevikus löögi alla seada Eesti õli sobivuse maailmaturule. Uus valitsuskoalitsioon on lubanud algatada tasuvusuuringu, millest selgub tehase sobiv asukoht, maksumus ja tootmisvõimsus, kirjutab Postimees.

"Meil tuleb (koos VKG ja Alexelaga) kamba peale lähiajal tekitada mingisugune vesiniktöötluse üksus. See on riikliku tähtsusega projekt, et kindlustada õlisektor ja Eesti eksporditulu pikemaks ajaks. Võiks mõelda, mida riik saaks teha, et see kindlasti tuleks. Eesti Energial üksinda poleks mõtet, tuleb kõik õlitootjad koondada ja see ära teha," rääkis Eesti Energia juht Hando Sutter veebruraris lehele oma ideedest, mis hiljem pea sõna-sõnalt ka koalitsioonileppesse jõudsid.