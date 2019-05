Investorid annavad võlakirjade hoidmise eest aina rohkem raha ära

Jälle on kasvamas investorite arv, kes maksavad Euroopa riikide valitsustele võlakirjade hoidmise eest peale, kirjutab Wall Street Journal.

Negatiivse tootlusega võlakirjade puhul ei teeni laenuandja intressi, vaid peab laenuvõtjale hoopis peale maksma. Foto: Shutterstock

Negatiivse tootlusega Euroopa riikide võlakirjade maht on tänavu suurenenud 20 protsenti, 10 triljoni dollarini. See on suurim maht alates 2016. aastast, selgub Deutsche Bank Securitiesi andmetest.