Tanklatesse on teel 100protsendiline biodiisel

Äripäev intervjueeris eelmisel nädalal Neste Balti asepresidenti Katri Taskineni pärast tema esinemist konverentsil Riskijuht 2019. Neste esiteleb ennast avalikkusele kui keskkonnasõbralikku ettevõtet – nii rääkis ka Taskinen oma ettekandes pikalt sellest, kui oluline on võidelda kliimamuutustega ja mida ettevõte selleks teeb.

Läti tanklates on Neste 100protsendiline biodiisel juba müügil, Eestis pole aga veel luba saanud Foto: Neste

Taskineni sõnul tahaks Neste Eestis müügile tuua oma biodiisli MY Renewable, mis on väidetavalt toodetud sajaprotsendiliselt taastuvatest allikatest. Mullu novembrist on MY müügil ühes Riia tanklas.