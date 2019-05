Pank otsustas välja visatud e-residendi tagasi võtta

Firma omanik Demitrios Fakinos meenutas, kuidas nad leidsid 2015. aastal, et on aeg otsida oma firma jaoks teine asukoht, sest Kreekal olid majanduslikud raskused ning eksisteeris Grexiti oht ehk Kreeka võis lahkuda Euroopa Liidust. "Õnneks on meie firma geograafilises mõistes küllaltki sõltumatu, sest meie käive tuleb paljudest riikidest. Nii avastasimegi Eesti e-residentsuse projekti ning tundus, et tegemist on meile ideaalse variandiga. Seega oleme Eestis töös olnud alates 2016. aasta jaanuarist, pea neli aastat.” Foto: Erakogu

Swedbank mõtles ümber ja lubas e-residendil Demitrios Fakinosel oma ettevõtte konto Eesti panka alles jätta.

Äripäev kirjutas esmaspäeval, kuidas Eesti e-resident, kreeklane Demitrios Fakinos sai Swedbankilt teate, et tema Eestis registreeritud ettevõtte Design Federation OÜ arvelduskonto suletakse, sest ettevõtte tegevus ja arveldused ei ole panga jaoks arusaadavad.

Fakinos rääkis esmaspäeval, kuidas teda pani imestama asjaolu, et Swedbanki esindajad ei pöördunud enne sulgemise otsust kordagi tema poole täpsustavate küsimustega, et ettevõtte äri olemust mõista. Alles artikli kirjutamise ajal teatas Swedbank Eesti, et vaatab Design Federation OÜ konto sulgemise otsuse üle ning saatis Demitrios Fakinosele täiendavad küsimused.

Täna saabuski teade, et pank on nõus e-residendi ettevõtte konto avatuks jätma. Lisaks palus pank vabandust tekitatud ebamugavuste pärast.

Fakinos oli esmaspäeval pettunud nii panga kommunikatsioonis kui ka Eesti e-residentsuse programmis. “Alguses näis e-residentsuse programm lootusrikka sammuna tuleviku poole. Öeldi, et nad on veel beeta-staadiumis ning töötavad asju välja käigu pealt. Ent kas tõsiseltvõetavad firmad saavad endale tegelikult lubada beetat? Firma asutamine on tõsine investeering. Seetõttu tunnengi pettumust, et lugu sellises suunas on arenenud. Panustasin millessegi, mis pole veel välja töötatud. See ei ole naljaasi,” rääkis Fakinos esmaspäevases artiklis.

Design Federation OÜ on loodud 2006. aastal Kreekas ning eesmärgiks on organiseerida Euroopa disainiauhindade konkurssi. Autasustamistseremoonia toimub igal aastal eri riigis ning lisaks korraldatakse konverentse ja töötubasid. Ettevõtte 2018. aasta käive oli 165 000 eurot.