Tallinna Äripank muutis nime

Rahapesuga seostatud Tallinna Äripank teatas lakooniliselt, et muudab oma ärinime. Uue nimega on ka panga koduleht.

Äripanga uus ärinimi on TBB pank.

Samuti selgus täna, et panga kaudu ei saa kliendid enam arveldada Suurbritannia naeltes, vahendab Ärileht.

"Alates 1.04.2019 ei võta vastu ega edasta Tallinna Äripank korrespondentpanga muutuse tõttu makseid valuutades GBP (Suurbritannia nael), CHF (Šveitsi frank) ja DKK (Taani kroon)," teatas pangast Julija Markova väljaandele. "Arveldused GBP-s (Suurbritannia nael) on korrespondentpanga puudumise tõttu endiselt takistatud."

Täna teatas pank, et alates 1. juulist on arveldused Šveitsi frankides ja Taani kroonides taastatud.

Eelmisel nädalal kirjutas Äripäev, kuidas kullaäri petuskeemis paistavad Tallinna Äripanga jäljed. Ühes kohtuasjas on kerkinud küsimus, kas Äripanga suurim aktsionär ja tema lähisugulased on seotud kullaäri käibemaksu petuskeemiga.

Samuti selgus juunis, et rahapesu tõkestamise, klienditeeninduse ning halduse eest vastutavad Tallinna Äripanga osakonnajuhid said kahtlustuse rahapesus ja altkäemaksu võtmises. Kolmest kinnipeetud pangatöötajast kaks on endised politseinikud.