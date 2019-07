Suur ülevaade: riigikogu liikmete eraärid

Peaaegu pooltel riigikogu 101 liikmest on seos mõne ettevõttega. Äripäev viskas pilgu peale, kuidas saadikute ettevõtetel läinud on. Kahe saadiku firmal lasub krõbe maksuvõlg.

Reformierakonna liikme Kristina Šmigun-Vähi ettevõte Kuuba Group OÜ teeb paljudele teistele riigikogu liikmete firmadele käibe ja kasumi poolest silmad ette. Foto: Andras Kralla

Enamik saadikute ettevõtteid on väikesed firmad, mis väga suuri kasumeid ja käibeid ei teeni. Vastupidi, saadikute firmad jäävad silma sellega, et paljud neist on lõpetanud viimase tegevusaasta miinuses.