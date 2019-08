Nipid, mis tõstavad idufirma konkurentsivõimet

TransferWise on üks idufirmadest, millel on õnnestunud teha ülisuur läbimurre. Foto: Raul Mee

Kuigi idufirmade puhul on ebaõnnestumine õnnestumisest tõenäolisem, aitab edupotentsiaali tõsta äriloogikast lähtuv mõtlemine ning innovatsiooniga kaasas käia soovivad ettevõtted ei tohiks karta suuremaid riske ja eksperimenteerimist, leiti Äripäeva raadios "Äritehnoloogia saates".

„Kümnest idufirmast üheksa ei õnnestu ning see on normaalne,“ leidis Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann. Siiski tuleks enne uue toote kallale asumist mõelda lihtsatele kriteeriumidele. „Kõigepealt tuleb hinnata, kas turg on selliseks tooteks valmis ning kas see võiks mõnda klienti ka päriselt huvitada,“ märkis ta. Ploomanni sõnul on mõistlik enne tootearenduse juurde asumist oma kliendiprofiil võimalikult täpselt kaardistada, alustades sellest, milline on tema vanus, ning lõpetades hariduse ja hobidega.