  OMX Baltic0,02%292,03
  OMX Riga−0,09%910,84
  OMX Tallinn0,13%1 896,59
  OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  S&P 5000,79%6 791,69
  DOW 301,01%47 207,12
  Nasdaq 1,15%23 204,87
  FTSE 1000,7%9 645,62
  Nikkei 2251,35%49 299,65
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,14
  EUR/RUB0,00%92,57
  25.10.25, 09:00

Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib

Kuigi viimase paari aasta jooksul on IT-sektori töötasude kasv nii Eestis, kui üleilmselt nõudluse vähenemisega seoses pidurdunud, pole palgasurve seoses elukalliduse tõusuga kuhugi kadunud, ütles Nortal Estonia tegevjuht Ats Albre.
Nortal Estonia tegevjuht Ats Albre.
  • Nortal Estonia tegevjuht Ats Albre.
  • Foto: Andras Kralla
Viimastel aastatel on IT-sektoris olnud palgatõus 7-8 protsendi juures aastas. Koroonapandeemia järel, kui tööjõu nõudlus hüppeliselt kasvas, oli see suuremgi, ent lähituleviku väljavaadet hindab Albre mõõdukamaks.
