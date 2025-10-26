Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib

Kuigi viimase paari aasta jooksul on IT-sektori töötasude kasv nii Eestis, kui üleilmselt nõudluse vähenemisega seoses pidurdunud, pole palgasurve seoses elukalliduse tõusuga kuhugi kadunud, ütles Nortal Estonia tegevjuht Ats Albre.
Viimastel aastatel on IT-sektoris olnud palgatõus 7-8 protsendi juures aastas. Koroonapandeemia järel, kui tööjõu nõudlus hüppeliselt kasvas, oli see suuremgi, ent lähituleviku väljavaadet hindab Albre mõõdukamaks.
Üheksa ettevõtet maksis kokku 638 töötajale eelmisel aastal keskmiselt rohkem, kui oli ministri palk, üks ettevõte maksis kümnele töötajale isegi enam, kui sai president, näitab parimate palgamaksjate edetabel.
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.