"Singapuri maffia" poiss räägib, miks tema esimene start-up põrus

Üks “Singapuri maffia” poistest, investeerimishuvilistele suunatud platvormi Smartly üks asutaja Keir Veskiväli on kaitsenud Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaureusetöö "Meeskondade loomine ning liidri olulisus start-up-ettevõttes, kirjutab 29. augustil Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Alustava ettevõtja A ja O.

Tänaseks on Veskiväli vaevalt kolm aastat oma idufirmat Smartly Kagu-Aasia väikeses riigis Singapuris kasvatanud ja juba jõudiski see sealse suurima varahaldusfondi ostunimekirja. Praegu on Smartly VinaCapitali fondile maha müüdud ning ettevõtte üleandmine käimas. Smartly asutasid Veskiväli ja Artur Luhaäär. Smartly on platvorm inimestele, kes tahavad investeerimisega alustada. See kasutab algoritme, et muuta investeerimine lihtsaks ja kättesaadavaks rohkematele inimestele. Smartly juhtmõte on “Anyone can be an investor” – “Igaüks võib olla investor”.