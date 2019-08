Kuidas oma ettevõttele hoogu anda?

Paljud alustavad ettevõtted finantseerivad tegevust oma enda vahenditest ja reeglina panga poole ei pöördu. Kas kiiresti arenevas maailmas aeglasest stardist aga piisab? Mida teha selleks, et oma ärile hoogu juurde anda?

Reeglina napib ettevõttega alustamisel vahendeid, mistõttu on äärmiselt oluline olemasolevat mõistlikult kasutada või uurida lisarahastuse kohta. Eriti tähelepanelik tasub olla olukorras, kus ettevõte kiirelt kasvab või planeeritakse kiiret kasvu.

Priit Lopsik, ettevõtete finantseerimise valdkonnajuht Swedbankis Foto: Kaarel Langemets

Priit Lopsik on Swedbankis tegelenud üle kümne aasta väikeettevõtete finantseerimisega. Just tema on see, kes oskab nii alustavatele ettevõtjatele kui ka juba tegutsevatele firmajuhtidele parimat nõu anda. Oma töö praktikas on ta palju näinud seda, et tihtipeale peljatakse pangalt laenuvõimaluste kohta uurida eelkõige, sest etteruttavalt arvatakse, et laenu polegi võimalik saada. ”Kinnitame, et see on väärarvamus. Tuleme hommikuti kolleegidega tööle ikka eelkõige sooviga, et üha rohkem häid ideid saaks ellu viidud. Ja üht tean ma veel kindlalt – laenu ei saa kindlasti see, kes ei küsi,” rõhutab Lopsik.

Mida ettevõtja peab tegema, et pangalt laenu saada?

Kõigepealt tuleb endale esitada rida küsimusi. Mis otstarbel ma pangast laenu vajan ja mida täpselt laen minu ettevõttes paremaks muudab? Kas ostan uue seadme, toodan rohkem ja kasumlikumalt? Või ostan suurema koguse kaupa ja saan selle parema hinnaga? Või näiteks olen saanud suure tellimuse ja vajan rahalist puhvrit hoopis selle täitmiseks? Lisaks tasub mõelda juba ette, kuidas laen tagasi maksta. Kas see oleks konkreetsest tehingust saadud tulu või põhitegevuse prognoositavast kasumist?

Ettevõtja peaks analüüsima ja mõtlema hoolikalt läbi oma finantsilise võimekuse ja selle kui pikaks ajaks laenu soovitakse. Kui need küsimused on enda jaoks läbi mõeldud, on aeg panka pöörduda – koos on võimalik edasi liikuda.

Lopsiku sõnul on levinud ka arusaam, et ärilaenud nõuavad kinnisvara tagatist. Tegelikkuses see nii ei ole. „Swedbanki valikus on lahendusi, mis ei nõua kinnisvara tagatiseks – seda nii tegutsevale kui ka alustavale ettevõttele,” ütles ta.

Väikeettevõtetele on tegelikult veelgi häid uudiseid. Swedbankil on sõlmitud Euroopa Investeerimisfondiga garantiileping (EaSI), mida kasutades on võimalik väikeettevõtetele pakkuda kuni 25 000 eurot finantseeringut maksimaalselt kuueks aastaks ning tagatiseks on lisaks Euroopa Investeerimisfondi garantiile vaja ettevõtte omaniku käendust.

Sõltuvalt tegevusvaldkonnast on panga jaoks oluline jälgida järgmisi detaile: • Varud – ei ole mõtet oma rahalisi vahendeid panna kinni suures koguses varude alla, seda isegi mitte siis, kui soodsalt pakutakse. • Ettemaksed – alustaval ettevõttel ei ole reeglina lihtne tarnetingimusi läbi rääkida, aga võimalusel väldi ettemakseid. Ka osade kaupa tasumine on parem kui kogu summa korraga. • Pikad maksetähtajad – püüa vältida oma kliendile väga pika maksetähtaja andmist. Jälgi, et maksetähtajad oleksid kooskõlas varude hulga ja oma tarnijatele tasumisega. Ise ettemakset tehes ja oma kliendile pikka maksetähtaega pakkudes võid lihtsasti hätta sattuda. • Rendipinnal toimetades püüa vältida olukorda, kus annad mitme kuu rendimakse pinna omaniku kätte.

„Investeeringute osas tasub uurida, kas soovitud vara on võimalik rentida. Jah, rent on reeglina kallim, kuid samas võimaldab ettevõttele nii vajalikku paindlikkust. Ettevõtte alustamisfaasis tasub vältida kulutusi kinnisvara soetamisele ja varadele, mis otseselt ettevõttele tulu ei too. Oluline on keskenduda põhitegevusele,” toonitab Lopsik.

Numbrite osas on oluline teha plaane ja jälgida plaanide täitumise distsipliini. Vajadusel tuleks teha korrektuure. Nende tegemisel tasub võtta aega, et jälgida ning hinnata, kuidas seni on läinud. Reaalsed numbrid reeglina ei valeta ning nendest lähtudes tulekski plaane muuta või jätkata.

Alustava ettevõtja aeg on kallis! Keskendu ainult olulisele

Kuna alustaval ettevõttel ei ole tegevust toimunud või on see toimunud lühikese perioodi vältel, siis on väga oluline keskenduda sellele, mis toob tulu. Ülejäänud vajalikud teenused võiks julgelt sisse osta.

Tõsi, kui tegevust veel ei ole toimunud või on tegutsetud mõned üksikud kuud, on finantseerimine keerukam kui majandustegevust juba omava ettevõtte puhul. Seda just seetõttu, et ei ole ajaloolist vaadet, kuidas ettevõttel varem on läinud. Sellisel juhul on reeglina äriplaan ja ettevõtja isik see, kellelt põhiliselt otsuseid oodatakse.

Pangana on meil lihtsam usaldada ettevõtjaid, kelle senine käekiri on korralik. Pean siin silmas maksekäitumist eraisikuna või mõnes teises ettevõttes ja ka korrektset maksekäitumist koostööpartnerite ja riigi ees.

Suur roll alustava ettevõtte puhul laenu saamisel on ettevõtjal endal ja seda just oskuses oma mõtted pangale lihtsalt edasi anda. Mida konkreetsem ja arusaadavam on plaan ning mida paremini on selgitatud numbreid, seda lihtsam on pangal plaaniga kaasa minna.

Lihtsuse all peetakse pangas silmas seda, et käive x saavutatakse kliendile y kauba või teenuse müümisega z. Lihtsustatult huvitab panka: • Millega ettevõte tegeleb või hakkab tegelema? • Milleks raha vaja on? • Kuidas kuumakset teenindan? Kust raha tuleb?

Pank vaatab hoolega, kes on ettevõttega seotud isikud

Milline on olnud varasem koostöö pangaga? Kui suured on valdkonnas tegutsemise kogemused? Kui tugev on ettevõtte meeskond laiemalt? Milline on omanike võime ettevõtet rahaliselt toetata? Milline on olnud inimeste maksekäitumine?

Seejärel uuritakse ettevõtet ennast

Mis toodet või teenust pakutakse? Kellele toodet müüakse? Milline on nõudlus toote järgi täna ja mõne aja möödudes? Kas ettevõttel on mõni kindel konkurentsieelis? Kui jah, siis milline? Meie praktika näitab, et väikeettevõtte eeliseks on hea teenus või toode, millele peab lisanduma professionaalne kliendisuhtlus ja õige hind.

Pankur vaatleb teraselt plaanitavat tehingut

Plaanitav tehing ongi see, mille tarbeks raha küsitakse. Mis selle tehingu tulemusena ettevõttes muutub? Kas ja kui palju panustab ettevõte ise? On tegu investeeringu või käibevahendite finantseerimisega? Investeeringute puhul on hea praktika see, et ettevõtja omafinantseering jääb 30% juurde.

Väiksemate, kuni 25 000 euroste finantseeringute puhul on võimalikud ka erandid, kuid selge on see, et oma panus maandab panga jaoks riski. Samas soovitame siiski jälgida, et ettevõttel jääks puhver igapäevase äritegevuse finantseerimiseks.

Kas võtta pika- või lühiajaline laen?

Oluline on, et need kaks mõistet omavahel sassi ei läheks – pikaajaline laen on ikkagi investeeringuks ja lühiajaline laen käibevahendite finantseerimiseks. Soovituslikud perioodid pikaajalise laenu puhul on kuni 60 kuud (graafik kuni 120 kuud) ja lühiajalise laenu puhul kuni 18 kuud. Ideaalis võiks lühiajaline käibevahendite finantseerimine käia ühte jalga ettevõtte äritsükliga. Näiteks põllumajanduses on nii, et aasta alguses laenad ja aasta lõpus maksad tagasi. Või hooajalise kaubavaru finantseerimise korral vastavalt hooaja algusele ja lõpule.

Alustava ettevõtte või seni väga väikeses mahus tegutsenud ettevõtte puhul on mõistlik koostada rahavoogude prognoos. See peab sisaldama lihtsustatud kujul ettevõtte tulude ja kulude vaadet koos sinna juurde käivate eeldustega. Näiteks nii: „Prognoosin käivet x, eeldustel, et minu toodet ostab päevas/kuus jne x klienti ja toote maksumus on x“. Pankur saab hästi aru, kui paned oma numbrid kõnelema.

Kahtlemata on ettevõtjatel alati ideid ja mõtted, mida ellu viia. Meil jällegi on lahendusi, mis aitavad ettevõtjatel oma plaane realiseerida. ”Uskuge – sajaprotsendilise kindlusega ei saa pangast laenu need, kes ei küsi,“ sõnab Lopsik lõpetuseks.

