Kevadised topeltvalimised kasvatasid erakondade rahamuresid

Reformierakond plaanib tasuda kevadiste üldvalimiste kampaaniakulud hiljemalt tänavuse aasta lõpuks Foto: Liis Treimann

Kesk-, Reformi- ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna netovarade suur puudujääk ja võlakoorem on põhjustatud kevadel järjestikku toimunud kampaaniatest, andsid teada Reformierakond ka sotsid.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni oktoobri lõpus peetud istungi protokollist nähtub, et Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal ja Reformierakonnal on mõlemal netovarade puudujääk ligikaudu 600 000 eurot. Nii sotside peasekretäri Rannar Vassiljevi kui ka reformi peasekretäri Erkki Keldo sõnul on erakonnad teinud aktiivselt tööd, et võlad kustutada ja netovarad taas plusspoolele viia.