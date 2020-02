Gaselli TOPi jõudnud katusefirma: "Oleme maha kandnud alla 10 000 euro"

Balti Jaama turu katus on üks Katusefirma OÜ objektidest. Foto: Raul Mee

Gaselli TOPi jõudnud Katusefirma OÜ üks omanik Riho Reispass ütles, et ettevõte on nii kiiresti kasvanud, et pole isegi aega kodulehte uuendada.

Kolme asutaja peale kogunes neil üle 55 aasta kogemust Eesti katusemaastikul. Reispassi sõnul on nad seadnud endale jõukohased eesmärgid. „Me ei taha ilmtingimata ja vahendeid valimata oma ala turuliidriks pürgida, kuigi selleks saamisele kätt ette ka ei pane, mistõttu oleme juba kolm aastat olnud teisel kohal,“ ütles ta.