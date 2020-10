Eesti üks rikkamaid: võid olla teoreetiliselt rikas, aga konto on tühi

Palgatööle Marko Kull enam ei naaseks. „Mulle tegelikult meeldivad stress ja pinge. Raskustest, mida elu ette viskab, ülesaamine on omamoodi võidutunne.“ Foto: Raul Mee

Rikaste TOPis 190. kohal oleva kinnisvarainvesteeringute firma Capital Milli partneri Marko Kulli sõnul on tee rikkuseni konarlik ning lõppkokkuvõttes võib sul olla vara, aga mitte raha.

Kull rääkis, et ületas ennast kõige rohkem ajal, kui alustas ettevõtlusega. Just seepärast loeb Kull ka Rikaste TOPist enamasti persoonilugusid. „On huvitav, millised on inimeste teekonnad olnud: otsused, sammud, mida nad on teinud, ja riskid, mida nad on võtnud,“ lausus Kull, kelle enda suurim risk oli loobumine palgatööst.