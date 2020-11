Peokeelud ähvardavad toitlustajatelt võtta pool aastat oodatud sissetuleku

Eesti suurima ettevõtete aastalõpupeo Jõulugala ärajäämine Saku Suurhallis ei ole veel otsustatud. Foto: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix

Riigi soovitused firmade jõulupeod edasi lükata või üldse ära jätta on pannud raskesse seisu pidusid korraldavad ettevõtted, kellele paistis jõulupidude aeg kui lootuskiir raske aasta lõpetuseks.

"Iga teine kõne kahel viimasel päeval on paraku broneeringu tühistamise kõne," nentis söögikoha Kochi Aidad juhataja Liis Kaselo. Tema sõnul jäetakse ära nii suuri ettevõtete jõulupidusid kui ka üksikisikute broneeringuid ja sünnipäevi. "Kui pärast kevadet ootas enamik toitlustusettevõtteid ja meelelahutusasutusi pikisilmi talve ja jõuluperioodi, et vähemalt jõuludega midagi teenida, siis tundub, et sel aastal on ka aasta lõpp ära lõigatud,“ ütles Kaselo.