Lahkunud on betoonitööstur Agu Möldre

Foto: Madis Veltman

1. novembril lahkus meie seast oma elu betoonile pühendanud inimene, aktsiaseltsi Lasbet looja Agu Möldre.

Ettevõtja Agu Möldre on Äripäevale rääkinud, et õnn on see, kui peres on kõik hästi, lapsed on terved ja neil silmad säravad –, aga ka raha peab olema piisavalt, et ilusti ära elaks. "Peamine, et sina ise valitseks raha üle, mitte vastupidi," rääkis Agu Möldre Äripäevale 2007. aastal. "Kui raha hakkab inimest valitsema, kerkivad sellised totakad majad, nagu praegu igal pool näha. Ja nende elanikud on segaduses, kas osta sinna sisse kullast või plaatinast tualetipott."