Soome noortefond saatis 17 miljonit Tallinna

Üks Nuorisosäätiö pakkumises olevaid kortermaju Helsingis. Foto: Nuorisosäätiö

Soome noorte elukohamuresid lahendama pidanud Nuorisosäätiö uus juhtkond on teinud fondi eelmiste juhtide tegevuse kohta kümneid kuriteoteateid, välja on tulnud seegi, et fond saatis Tallinna 17 miljonit eurot, nii et arvele jäi lõpuks vaid 27 senti.

Nuorisosäätiö on saanud Soome riigilt tuge, et pakkuda üürikortereid ja toetust 18-29aastastele noortele, kes käivad tööl või plaanivad oma tööelu alustada. 2018. aasta kevadeks oli fond jõudnud pankrotiseisu ja uus juht asus selgitama selle majanduslikku olukorda. Uurimine on praeguseks toonud terve hulga kuriteoteateid ja vara tagasinõudeid, kirjutab Kauppalehti.