Raadiohommikus: räägime suurest rahast, väga suurest rahast!

ASi Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis toome teieni Merko Ehituse värsked majandustulemused. Esimese kommentaari eelmisele kvartalile ja kogu läinud aastale annab suurettevõtte juhatuse esimees Andres Trink.

Advokaadibüroo Ellex Raidla ja Mergermarket on pannud kokku koroona-aasta Balti riikide tehinguturu ülevaate. Saame rääkida 70 ühinemis- või ostutehingust, mille väärtus on kokku 1,2 miljardit eurot, ja aktiivsuse kasvust, samal ajal kui Euroopa tehinguturg kiratseb. Miks nii, tuleb stuudiosse selgitama Ellex Raidla vandeadvokaat Sven Papp.

2020. aasta tõi Eestisse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 160 miljoni euro väärtuses välisinvesteeringuid. Millised olid põnevamad investeerimislood, mida välisinvestor Eesti puhul hindab ja millises valdkonnas king pigistab, tuleb rääkima EASi välisinvesteeringute keskuse direktor Kaspar Kork.

Eesti iduettevõte Yaga, mis tegutseb Eestis ja Lõuna-Aafrikas, kaasas investoritelt sadu tuhandeid eurosid, et tegevusvaldkonda Aafrikas laiendada. Firma tegeleb ringmajandusega ja tahab kasvatada kuukäibe miljoni euroni. Räägime ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Aune Aunapuuga, kuidas on Aafrikas e-äri ajada ja kuidas edeneb sealmail taaskasutusega seotud ettevõtlus.

Selgub, et Myanmaris läbi viidud sõjaline riigipööre puudutab vahetult ka üht Eesti ettevõtet. Äripäeva veergudel kirjutab sellest ajakirjanik Eliisa Matsalu, kellega hommikuprogrammis avame selle põneva loo telgitaguseid.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Kagu-Aasia riigis Myanmar on taas võimu haaranud maffialik sõjavägi. Miks toimus riigipööre, mis sai demokraatiast ja kuidas käituvad välisinvestorid – sellest kuuleb saates "Globaalse pilk".

Saates on külas Tallinna Ülikooli dotsent ja poliitgeograaf Karin Dean ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Aasia keskuse projektijuht Johanna-Riinu Annuk. Värskes saates tuleb juttu ka Kagu-Aasia eripäradest, Hiina mõjuvõimust piirkonnale ja riike ühendavast organisatsioonist ASEAN. Saates saate ka teada, miks on Hiina pannud Kambodža endale tagataskusse.

Saadet juhib Martin Johannes Teder.

13.00–14.00 "Tehnoloogiakompass". Nutikas röster võib olla rohkem asi moe pärast kui kasulik tarbeese, kuid paljusid asju on siiski mõttekas internetiga ühendada. Kui tavainimese jaoks pakub asjade internet eelkõige mugavust, siis äriliselt võib rakendust ja väärtust leida rohkesti: näiteks võivad kogutud andmed näidata seda, mida silm ei näe, ning seetõttu on võimalik teha paremaid otsuseid.

Just seetõttu räägimegi seekordses saates asjade internetist ehk IoT-st. See termin on nüüdseks küll paarkümmend aastat vana, kuid on viimastel aastatel üha rohkem meie ellu tunginud. Seda teemat aitavad lahti mõtestada IoT-lahendusi arendava ettevõtte Krakul juht Jaan Hendrik Murumets ja Telia IoT-valdkonna juht Vjatšeslav Antipenko. Sealjuures räägime, milliseid ärivõimalusi võiks tehnoloogiline areng pakkuda ettevõtete jaoks ja millised on elulised näited nendest.

Saadet juhib Priit Pokk.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Äripäev suunas fookuse spaade ja spordiklubide majanduslikule tervisele. Kui inimesed neis asutustes oma tervist parandada ei saa, siis ei parane ka ettevõtete tervis.

Viimase aasta vaimsetest, majanduslikest ja kommunikatsioonialastest väljakutsetest käisid saates rääkimas Pärnus asuva hotelli Strand juhatuse liige Egon Elstein ja Tallinnas asuva spordiklubi Sparta juhatuse liige Mart Kajari. Spordiklubi juht leidis, et mida kauem piirangud kestavad, seda rohkem saavad inimesed aru tervise eest hoolitsemise olulisusest. Kriitikat riigi kommunikatsiooni ja toetuste kohta jätkus mõlemal, kuid üheskoos leiti kriisist ka kübeke positiivset ja ootus tuleviku ees oli helge.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

