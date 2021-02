Presidendilt kiituse saanud Janek Pohla ajab kriisis kaht uut ärisuunda

Janek Pohla. Foto: Raul Mee

Ettevõtja Janek Pohla oli enda sõnul meeldivalt üllatunud, kui täna lennuki maandudes telefoni sisse lülitas ja korraga hakkas väga palju sõnumeid tulema: mees sai teada, et president andis talle teenetemärgi.

Pohla on enda sõnul riigipeale väga tänulik isikliku tunnustuse eest ja ka kõikide teiste ettevõtjate tunnustamise eest. "Arvan, et iga tunnustusega kaasneb motivatsioon, mis on jällegi edasiviiv jõud," lausus ta.