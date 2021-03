Prokuratuur ei vaidlusta Tederi vabastamist

Hillar Teder Foto: Andras Kralla

Riigiprokuratuur otsustas, et ei vaidlusta Tallinna ringkonnakohtu otsust vabastada ettevõtja Hillar Teder vahi alt.

Kuigi kaitsjad taotlesid kohtult Tederi vahistamise tühistamist, taotlesid nad vahi alt vabastamise alternatiivina asendustõkendit – elektroonilist järelevalvet. Ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga, et Tederi puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning tema vahistamine on põhjendatud. Siiski leidis kohus, et Tederist tulenevat uute kuritegude toimepanemise ohtu saab ära hoida ka elektroonilise järelevalvega, teatati prokuratuurist.