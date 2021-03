Õmbled pintsakuid või valad betooni? Sõda võib tulevikus tootmise riigi teenistusse viia

Lux Expressi juhi Hugo Osula arvates on iga ettevõtja kohustatud sarnaselt reservväega riigikaitsesse panustama. Foto: Raul Mee

Kõik ettevõtted, kellel on traktorid, bussid või muud masinad, mida riik suures kriisis võiks vajada, teavad hästi, et näiteks sõja puhkedes võib riik need enda käsutusse võtta. Nüüd aga kirjutab kaitseressursside amet kokku plaani, mis võimaldaks riigil enda käsutusse võtta tootmist või teenuseid.

See tähendaks, et näiteks firma, mille õmblusmasinad praegu pintsakuid suristavad, peaksid hakkama sõjaolukorras kokku õmblema vorme sõduritele. Ja see poleks riigilt palve või ettepanek, vaid sundkoormis, millest keelduda ei saa.