Infortar kasvatas kolmandiku võrra käivet

Tallinna börsil noteeritud investeerimisettevõte Infortar suurendas müügitulu kolmandas kvartalis aastases võrdluses kolmandiku võrra ja maksueelne kasum enam kui kahekordistus, kuid puhaskasum jäi mullusele tulemusele alla.
Suhted Paide juustutehase aktsionäride vahel läksid korra juba nii nugadele, et Hollandi võtmeinvestor pani lauale pakkumise: kas E-Piim ostab nad pea 30 miljoni euro eest välja või võtavad ise 1 euro eest suurosaluse.
Rahvusvaheliste indeksite järgi vabaduselt maailma esirinnas sammuv Eesti seisab tõsiste väljakutsete ees: kätte võidetud vabaduste ja demokraatia eest tuleb seista iga päev. Võti pole mitte valitsuse varnas, vaid iga kodaniku enda taskus, tõdevad endine riigipea Kersti Kaljulaid ja advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks saates „Soraineni sagedus“.