Tagasi 03.11.25, 11:15 Algav nädal toob majandustulemusi, mis võivad investor Toomase müüma panna Kuigi seni on tehnoloogiagigantide kolmanda kvartali majandustulemused olnud väga head, siis sel nädalal võib ühelt tehnoloogiafirmalt tulla signaale, mis panevad investor Toomast müüki kaaluma.

Äripäeva börsitoimetuse juht Jaan Martin Raik tegi Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate olulistest sündmustest, mida investorid alanud nädalal jälgivad.

Foto: Liis Treimann

Äripäeva börsitoimetuse juht Jaan Martin Raik ütles, et Palantir on juba praegu üsna kõrgelt hinnastatud. Investorid ootavadki pingsalt, millised on firma suhtarvud. Kui tuleb mingigi märk sellest, et Palantir ei suuda 50% kasvu näidata, nagu analüütikud ootavad, asuvad investorid karistama. Palantiri aktsia on sel aastal kasvanud üle 150%.

Raik jagas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mida on investoril käesolevast nädalast oodata. Ta rääkis lähemalt Merkost, Nordeconist, Infortarist, Palantirist ja Novo Nordiskist.

Küsis Lauri Leet.

Artikkel jätkub pärast reklaami