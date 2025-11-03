Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,17%291,54
  • OMX Riga−0,06%910,79
  • OMX Tallinn0,23%1 894,95
  • OMX Vilnius−0,04%1 259,7
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 1000,22%9 738,31
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,1
  • OMX Baltic0,17%291,54
  • OMX Riga−0,06%910,79
  • OMX Tallinn0,23%1 894,95
  • OMX Vilnius−0,04%1 259,7
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 1000,22%9 738,31
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,1
  • ST
  • 03.11.25, 11:00

Finantsjuhtimise tulevik: Excelist sisuliste otsusteni

Äripäeva raadio värskes saates räägib saatejuht Tõnu Einasto tehnoloogiaettevõtte VeeRa partneri ja finantsjuhi Helika Partsi ning Saku valla finantsjuhi Randar Lohuga sellest, kuidas finantsjuhtimine on jõudnud uude ajastusse. Kui varem piirdus finantsjuhi roll sageli Exceli tabelite täitmisega, siis nüüd eeldatakse temalt strateegilist mõtlemist ja selget panust organisatsiooni juhtimisse.
Saku valla finantsjuht Randar Lohu ja VeeRa partner ja finantsjuht Helika Parts.
  • Saku valla finantsjuht Randar Lohu ja VeeRa partner ja finantsjuht Helika Parts.
  • Foto: Äripäeva Raadio
Helika Parts avab kuulajatele 2016. aastal Tartus asutatud tehnoloogiaettevõtte VeeRa teekonna. Nende pilvepõhist eelarverakendust kasutab tänaseks ligi 85% Eesti omavalitsustest, enamik riigi IT-majadest ning mitmed haiglad, spordiorganisatsioonid ja ettevõtted. Rakenduse kaudu hallatakse iga päev üle 5 miljardi euro eelarveid ning ettevõte omab rahvusvahelist ISO 27001 infoturbe sertifikaati. VeeRa aitab oluliselt vähendada Exceli-mahtu, tuues eelarveprotsessidesse aega säästva süsteemsuse, läbipaistvuse ja järjepidevuse.
Randar Lohu jagab oma kogemusi nii Viimsi kui ka Saku vallast, tuues esile, kuidas VeeRa on muutnud eelarve koostamise ja jälgimise oluliselt lihtsamaks. Tema sõnul aitab platvorm juhtidel vastutust jagada ja kulujuhte tõhusamalt kaasata. Saates räägitakse ka VeeRa ulatuslikest liidestustest — juba 11 erineva majandustarkvaraga, sealhulgas riigi SAP BO-ga, ning võimalusest kasutada intuitiivseid MS Power BI töölaudu, mis muudavad finantsinfo ka mittefinantsinimestele hõlpsasti mõistetavaks.
Lisaks käsitletakse VeeRa juurutusprotsessi, kasutajate tagasisidet ning ettevõtte ambitsioone laieneda välisturgudele, sh Lätti, Poola ja Brasiiliasse, jälgides samal ajal tähelepanelikult AI arenguid.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Digitaliseerimine ei ole enam tulevik – see on praegu. Ning see tõstab kogu organisatsiooni efektiivsust.
Kuula saadet siit:
Finantsjuhtimise tulevik: Excelist sisuliste otsusteni
00:00

Seotud lood

Pildil vasakult: Helery Maidlas, Kersti Kaljulaid, Allar Jõks ja Mario Sõrm
  • ST
  • 31.10.25, 11:00
Jõks ja Kaljulaid: Meist igaühel on valimiste ajal rohkem võimu kui ministri portfellis

Hetkel kuum

Inga Sillat ja Oleg Troianov spetsiaalsete Boschi seadmetega.
Uudised
  • 02.11.25, 06:00
Targad autod tõid töötukassa abiga alustanud ettevõtjatele uue ärisuuna
Nõmmel aadressil Raudtee 52 on kingi müüdud juba üle kuue aastakümne. Aastal 1961 alustas samas hoones tegevust Kommunaari jalatsivabrik. 1991. aastal avas uksed aga kauplus Pereking.
Uudised
  • 02.11.25, 11:30
Tallinna vanim jalatsipood paneb uksed kinni: “Lõpetame enne, kui pankrot vastu tuleb”
Fordi edasimüük liikus valdavalt nüüd Inchcape’i kätte, kuid Info-Auto ei ole turult veel täielikult väljas.
Uudised
  • 02.11.25, 08:14
Inchcape haaras Eestis Rikaste TOPi ettevõtjalt suure lepingu Fordiga
Veel käesoleva aasta lõpuni juhib Warren Buffett aktiivselt enda asutatud Berkshire Hathawayd, kuid pärast seda annab igapäevase juhtimise üle enda välja valitud mantlipärijale.
Börsiuudised
  • 01.11.25, 17:35
Berkshire Hathaway kasum suurenes, vaba raha kasvas rekordini
Aastaid võlgadega maadelnud PRFoods on leidmas teed paremasse aega, leiab juhtkond.
Börsiuudised
  • 01.11.25, 08:02
PRFoods pööras kahjumi auditi järel 7,3 miljoni euroseks kasumiks
Erply tegevust veab ettevõtte asutaja Kristjan Hiiemaa.
Uudised
  • 02.11.25, 07:52
Erply askeldab taas tehinguturul, ostes nüüd 34aastase IT-äri
Läti ettevõte Storent on varemgi meelitanud Eesti investoreid võlakirjadega, nüüd minnakse järgmisele katsele.
Börsiuudised
  • 01.11.25, 10:10
Kriitikat saanud Storent tuleb välja uute võlakirjadega
Keskkonnateenuste kontsern CleanR Grupa pakub 6,5% intressiga võlakirju
  • ST
Sisuturundus
  • 31.10.25, 18:09
Keskkonnateenuste kontsern CleanR Grupa pakub 6,5% intressiga võlakirju
Kvartaalse väljamaksega võlakirju saab märkida 11. novembrini
Jaanus Murakas veab nii piimaühistut kui ka Paide tehast, mille edasist juhtimist praegu arutatakse.
E-Piima suhted investoriga kiskusid hapuks: hollandlased panid lauale karmi pakkumise
Infortar kasvatas kolmandiku võrra käivet
Infortar kasvatas kolmandiku võrra käivet
Liina Liiv töötas viimati Tšehhi äriarendusfirmas.
Ekspress Grupp valis uue juhi
Jaanus Murakas veab nii piimaühistut kui ka Paide tehast, mille edasist juhtimist praegu arutatakse.
E-Piima suhted investoriga kiskusid hapuks: hollandlased panid lauale karmi pakkumise
USA president Donald Trump on arvamusel, et tehisarusektorit vedav Nvidia, mida veab Jensen Huang (paremal), peaks andma oma parimad kiibid ainult Ameerika ettevõtetele.
Trump tahab piirata Nvidia kiipide kasutust
Sel nädalal saabuvad neljapäeval olulised tulemused taas ehitussektorist, mil kolmanda kvartali numbreid jagavad Merko ja Nordecon.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt rääkis Äripäeva raadiohommikus nii grupi kolmanda kvartali tulemustest kui ka investeeringutest.
Ain Hanschmidt: Infortar on valmis kaaluma E-piima investeerimist
Kuigi statistika järgi on Euroopa suurendanud Vene LNG oste, siis LNG-terminalide ehitus on selgelt aeglustunud ning seniste terminalide sulgemised ja seiskamised viitavad, et Euroopa on ülehinnanud oma gaasivajadust. Fotol on näha 2022. aastal Paldiskisse rajatud LNG haalamiskai, mille potentsiaal on jäänud seni kasutamata.
Raport: Euroopa suurendas Vene LNG oste
Inga Sillat ja Oleg Troianov spetsiaalsete Boschi seadmetega.
Targad autod tõid töötukassa abiga alustanud ettevõtjatele uue ärisuuna
Impact Dayl 2025 oli arutelu keskmes küsimus, kes vastutab muutuste ja jätkusuutlikkuse (tuleviku) eest: organisatsioon või indiviid?
  • ST
Vastutus ei ole nullsumma: regulaatorid peavad looma stabiilsed ja selged raamid
OPEC ja selle liitlased, kelle seas on ka näiteks Bahrein, jätkavad naftatoodangu suurendamisega ka detsembris.
OPEC+ suurendab taas nafta tootmist, aga uus aasta algab pausiga
Veel käesoleva aasta lõpuni juhib Warren Buffett aktiivselt enda asutatud Berkshire Hathawayd, kuid pärast seda annab igapäevase juhtimise üle enda välja valitud mantlipärijale.
Berkshire Hathaway kasum suurenes, vaba raha kasvas rekordini
Aastaid võlgadega maadelnud PRFoods on leidmas teed paremasse aega, leiab juhtkond.
PRFoods pööras kahjumi auditi järel 7,3 miljoni euroseks kasumiks
Läti ettevõte Storent on varemgi meelitanud Eesti investoreid võlakirjadega, nüüd minnakse järgmisele katsele.
Kriitikat saanud Storent tuleb välja uute võlakirjadega
Lisaks investor Toomasele tegutseb päris rahaga turgudel Lätis investor Andris, Leedus investor Lukas, Poolas investor Wojtek, Sloveenias investor Max ja kohe varsti Iirimaal investor Finn.
Kodubörs kiratseb: leia kuumad investeerimisideed kolleegidelt Poolast ja Iirimaalt
Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja. Kohtuasjades mainitav Ramm Ehitus ise rõhutab, et vaidluse endaga pole ehitusfirmal seost.
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega

Podcastid

Madis Müller: Eesti riigi rahandus tekitab rohkem muret kui hinnatõus
Hommikuprogramm
Madis Müller: Eesti riigi rahandus tekitab rohkem muret kui hinnatõus
00:00
Ajud ragisevad! Mälumängus võtavad mõõtu akadeemilised kaitseliitlased ja Jääaja Keskus
Mälupäev
Ajud ragisevad! Mälumängus võtavad mõõtu akadeemilised kaitseliitlased ja Jääaja Keskus
00:00
Tõnu Toompark: olen klišee, kuidas väikesest pätist sai endaga hakkamasaav inimene
Läbilöök
Tõnu Toompark: olen klišee, kuidas väikesest pätist sai endaga hakkamasaav inimene
LHV arvustab noorte finantsteadmisi: isegi meie praktikandid ei tea, et neil on pensioni teine sammas
Hommikuprogramm
LHV arvustab noorte finantsteadmisi: isegi meie praktikandid ei tea, et neil on pensioni teine sammas
“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
Ruutmeetrite taga
“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
Hommikuprogramm
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
11.11.25 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
11.11.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
12.11.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
12.-13.11.2025 Power BI DAX keel
IT Koolitus
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
13.11, 04.12.2025 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
Äripäeva Akadeemia
Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
16 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 02.11.25, 11:30
Tallinna vanim jalatsipood paneb uksed kinni: “Lõpetame enne, kui pankrot vastu tuleb”
2
Uudised
  • 02.11.25, 08:14
Inchcape haaras Eestis Rikaste TOPi ettevõtjalt suure lepingu Fordiga
3
Uudised
  • 02.11.25, 06:00
Targad autod tõid töötukassa abiga alustanud ettevõtjatele uue ärisuuna
4
Uudised
  • 31.10.25, 11:39
Perekond Piilmann ostab rootslastelt Solarise keskuse
Täiendatud!
5
Börsiuudised
  • 01.11.25, 08:02
PRFoods pööras kahjumi auditi järel 7,3 miljoni euroseks kasumiks
6
Börsiuudised
  • 01.11.25, 17:35
Berkshire Hathaway kasum suurenes, vaba raha kasvas rekordini

Viimased uudised

  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.25, 11:00
Finantsjuhtimise tulevik: Excelist sisuliste otsusteni
Saated
  • 03.11.25, 10:20
Ain Hanschmidt: Infortar on valmis kaaluma E-piima investeerimist
Börsiuudised
  • 03.11.25, 09:54
Infortar kasvatas kolmandiku võrra käivet
Börsiuudised
  • 03.11.25, 09:23
Ekspress Grupp valis uue juhi
  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.25, 09:04
Kuidas loetud tundidega teada saada, mida tarbijad mõtlevad? Tasuta Norstat Express webinar 19. novembril
Saated
  • 03.11.25, 09:03
Madis Müller: Eesti riigi rahandus tekitab rohkem muret kui hinnatõus
Börsiuudised
  • 03.11.25, 08:35
Trump tahab piirata Nvidia kiipide kasutust
Uudised
  • 03.11.25, 06:00
E-Piima suhted investoriga kiskusid hapuks: hollandlased panid lauale karmi pakkumise
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025