Tagasi ST 03.11.25, 11:00 Finantsjuhtimise tulevik: Excelist sisuliste otsusteni Äripäeva raadio värskes saates räägib saatejuht Tõnu Einasto tehnoloogiaettevõtte VeeRa partneri ja finantsjuhi Helika Partsi ning Saku valla finantsjuhi Randar Lohuga sellest, kuidas finantsjuhtimine on jõudnud uude ajastusse. Kui varem piirdus finantsjuhi roll sageli Exceli tabelite täitmisega, siis nüüd eeldatakse temalt strateegilist mõtlemist ja selget panust organisatsiooni juhtimisse.

Saku valla finantsjuht Randar Lohu ja VeeRa partner ja finantsjuht Helika Parts.

Helika Parts avab kuulajatele 2016. aastal Tartus asutatud tehnoloogiaettevõtte VeeRa teekonna. Nende pilvepõhist eelarverakendust kasutab tänaseks ligi 85% Eesti omavalitsustest, enamik riigi IT-majadest ning mitmed haiglad, spordiorganisatsioonid ja ettevõtted. Rakenduse kaudu hallatakse iga päev üle 5 miljardi euro eelarveid ning ettevõte omab rahvusvahelist ISO 27001 infoturbe sertifikaati. VeeRa aitab oluliselt vähendada Exceli-mahtu, tuues eelarveprotsessidesse aega säästva süsteemsuse, läbipaistvuse ja järjepidevuse.

Randar Lohu jagab oma kogemusi nii Viimsi kui ka Saku vallast, tuues esile, kuidas VeeRa on muutnud eelarve koostamise ja jälgimise oluliselt lihtsamaks. Tema sõnul aitab platvorm juhtidel vastutust jagada ja kulujuhte tõhusamalt kaasata. Saates räägitakse ka VeeRa ulatuslikest liidestustest — juba 11 erineva majandustarkvaraga, sealhulgas riigi SAP BO-ga, ning võimalusest kasutada intuitiivseid MS Power BI töölaudu, mis muudavad finantsinfo ka mittefinantsinimestele hõlpsasti mõistetavaks.

Lisaks käsitletakse VeeRa juurutusprotsessi, kasutajate tagasisidet ning ettevõtte ambitsioone laieneda välisturgudele, sh Lätti, Poola ja Brasiiliasse, jälgides samal ajal tähelepanelikult AI arenguid.

Digitaliseerimine ei ole enam tulevik – see on praegu. Ning see tõstab kogu organisatsiooni efektiivsust.

