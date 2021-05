Omniva kasvatas esimeses kvartalis kasumit 33 korda

Omniva kasvatas kasumit peaasjalikult pakiäri toel Foto: Liis Treimann

Eelmise aasta talvel maksejõuetuse piiril olnud Omniva kontsern teenis selle aasta esimese kolme kuuga 39,5 miljonit eurot äritulu, millelt saadi 7 miljonit eurot kasumit. Võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga tähendab see 33kordset kasumi kasvu.

Kui aasta varem I kvartali lõpus rakendatud piirangute ajal kasvasid pakimahud mitmekordseks, siis tänavu esimeses kvartalis kasvas maht sellega võrreldes veel 60%, teatas ettevõte. Tänavusele mahtude kasvule avaldab mõju ka see, et taastunud on ka rahvusvaheliste saadetiste liikumine, mis möödunud kevade esimese viiruselaine ajal peaaegu seiskus.