Süüdistused Crowdestori suhtes näivad kuhjuvat – nüüd on laual juba rahapesu.

Süüdistused Crowdestori suhtes näivad kuhjuvat – nüüd on laual juba rahapesu. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti ühisrahastust kahtlustatakse rahapesus osalemises ja investoritele tegelikkusest ilusama pildi maalimises, kümneid miljoneid vahendanud Crowdestori platvorm ähvardab õige pea suure pauguga lõhki minna.

Kuigi investoritele hakkas Crowdestori käitumine muret tekitama juba mullu kevadest , siis aasta hiljem on selgunud asjaolud, mille tõestamisel võib Eesti lipu all peetava äri tegelik pale olla veelgi häirivam, kui laenuprojektidesse raha süstinud seda kartsid. Näiteks on laual rahapesu, lubatud tagatiste puudumine ja terve rida huvide konflikte erinevates projektides.