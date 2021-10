Pankrotistunud toitlustaja kurb lõpp: minu kümne aasta töö on läinud

Maksuvõlglaste TOP: las tuleb see pankrot

Maksuvõlglaste TOPi eesotsast võib leida üle kümne miljoni euro võlgu olevaid ettevõtteid. Paraku on olemas ettevõtted, mille võlg selliste summade kõrval on küll pisku, kuid piisav, et äri kinni panna. Seejuures on need võlad kogunenud viimase aasta jooksul ning koroonakriisita poleks võlakoormat tõenäoliselt tekkinudki.