Põllumajanduse esindajad näevad rohepöördel võtmerolli biogaasil

Aravete Agro lautade kõrvale kerkib OÜ Aravete Biogaas biogaasijaam. Foto: Väinu Rozental

Biogaasil on koht tulevikus ja sellega peab kliimapaketis arvestama, leiti reedel toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajate kohtumisel majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga. Kohtumisel arutati, kuidas suudaks Eesti kõige paremini täita Euroopa Liidu kliimapaketi eesmärgid.

Kliimapaketiga soovitakse jagatud kohustuse määruse senist ambitsiooni suurendada ning uue ettepaneku kohaselt peaks Eesti määrusega hõlmatud sektorites 2030. aastaks vähendama kasvuhoonegaaside heidet kokku 24%. Senine eesmärk oli aga 13% ja ka selle saavutamiseks on Eestil vaja teha olulisi jõupingutusi, mis praegu oli plaanitud täita eeskätt just meetmetega transpordisektoris, kus on ka suurim heitmete vähendamise potentsiaal.

