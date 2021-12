Omniva kasvab Lätis poole võrra

Eesti Posti poolaasta käive kasvas neljandiku

Väikepakkide kohaletoimetamine on sel aastal läinud tõusujoones ning Omniva kaubamärgi all tegutseva riigifirma Eesti Post käibenumbrites kajastuvad need hästi. Keerulisemaks on elu teinud aga käibemaksu nõutamine kolmandate riikide pakkidelt.