Uudised

Äripäev

24. september kell 12:41 Jaga lugu:







Kinnisvaraekspert: on neid, kes varem oleks kodulaenu saanud, aga nüüd enam mitte

Peep Sooman. Foto: Raul Mee

Elu kallinemine on toonud kaasa selle, et on neid inimesi, kes varem võisid panga silmis eluasemelaenu saada, ent enam mitte.

Pindi kinnisvara müügipartner Peep Sooman rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et inflatsioon toob kaasa rahva massilise vaesumise ja inimesed ei saagi enam endale lubada seda, mida nad varem said. "Rääkimata siis eluasemelaenu võtmisest või kasvõi lihtsalt elamispinna suurema vastu vahetamisest. Kriisid, mis meil siin ükshaaval järjest peale on tulnud, on hakanud mõjutama üleüldist turvatunnet, mida vähendavad ka maksevõime vähenemine ja muud sellised asjad. See, mis praegu toimub, on emotsioonide kompott," hindas Sooman.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev