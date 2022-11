Kolm erakonda lõid maksuettepanekud letti: süsteem vajab värskendamist

Tarmo Tamm: „Tulumaksu peab saama kahe kodu vahel jagada!“

Viimasel ajal on käimas kampaania, kus inimesi kutsutakse üles end oma maakodudesse sisse kirjutama, et väiksemad asulad tulumaksurahadest ilma ei jääks. Pole ju saladus, et paljud inimesed on näiteks Tallinnasse registreeritud, kuid tegelikult peavad oma koduks hoopis mõnd väiksemat kohta.