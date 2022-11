Nordic Milki juht: ma pole eelarvet maikuust alates välja võtnud

Vasakult: Nordic Milki juhatuse esimees Ülo Kivine ja Milrem Roboticsi asutaja ja juht Kuldar Väärsi, kes sai täna tööstuse äriplaani konverentsil aasta töösturi tiitli. Foto: Johanna Adojaan

Eesti töösturid muretsevad praegu inflatsiooni, energiakriisi ja palgasurve pärast, kuid ennustavad, et oluliselt kergem ei pruugi tulla ka järgmine aasta, rääkisid Milremi, ABB ja Nordic Milki juhid tööstuse äriplaani konverentsil.

“Eelarve, mida kõik teeme, on kulude juhtimiseks, aga need kulud, mis on meid see aasta tabanud, on juhitamatud. Mina ei ole eelarvet maikuust alates välja võtnud, seda on mõttetu vaadata. Lihtsalt tuleb tegeleda sellega, et püsima jääda,” võttis piimatöösturi Nordic Milki juhatuse esimees Ülo Kivine selle aasta olukorra kokku.

