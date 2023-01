Pruunsild jõudis Isamaa abistamisel ligi miljoni euroni

Lennuliiklusteeninduse AS on veerandsaja aastaga tõusnud omas vallas Euroopa tippu

Lennuliiklusteeninduse AS on Eesti riigile kuuluv unikaalne ettevõte, mille ülesanne on ohutu lennuliikluse tagamine. Tegemist on uue põlvkonna lennujuhtimisteenuste pakkujaga, kes on suurepäraselt integreerunud oma valdkonna rahvusvahelisse kogukonda, et üheskoos kujundada tuleviku lennuliikluse korraldamist kogu Euroopa Liidus.

Lennuliiklusteeninduse AS on Eesti riigile kuuluv unikaalne ettevõte, mille ülesanne on ohutu lennuliikluse tagamine. Tegemist on uue põlvkonna lennujuhtimisteenuste pakkujaga, kes on suurepäraselt integreerunud oma valdkonna rahvusvahelisse kogukonda, et üheskoos kujundada tuleviku lennuliikluse korraldamist kogu Euroopa Liidus.