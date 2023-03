Minister: Eestil on lootus Danske rahapesu trahvirahast osa endale saada

Õudne lõpp andis Danske aktsiale uue alguse

Danske Banki laeval, mille pardad USA nädala alguses 2 miljardi dollarise trahviga auklikuks lasi, on nüüd vaba vesi ees ja tuul purjedes. Viimane prognoos näitab, et pangal võib arvatust paremini minna, nii et need augud lapitakse ilmselt üsna pea ära ja vägev sõit võib alata.