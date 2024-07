Tagasi 12.07.24, 16:51 Miljoneid kaasanud Eesti tehisaruidu: ehitame kolleege, mitte Terminaatorit Pactum AI tegevjuhi Kaspar Korjuse sõnul pole maailmas veel tugevaid konkurente, kes pakuksid AI-põhiseid läbirääkimisi nii hästi nagu nemad. "Meie usume tehisintellekti kui iseseisvasse agenti, kes hakkab olema nagu tavaline kolleeg, mitte Terminaator, kes maailma vallutab," märkis Korjus.

Pactum AI tegevjuht Kaspar Korjus usub, et ettevõttest saab kõige võimsam tehisintellekt maailmas. Pildil (vasakult) Kaspar Korjus, Martin Rand ja Kristjan Korjus.

Korjus rääkis, et viie aasta jooksul, mil nad on seda ettevõtet üles ehitanud, on ärimudel hästi töötanud. “Me oleme täpselt samamoodi arendanud, ei ole pidanud drastiliselt muutma oma ärimudelit.”

