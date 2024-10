Tagasi 20.10.24, 16:31 Raadiohommikus: pankrottidest, kinnisvaratehingutest ja kaugtööst Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis räägime ärikinnisvara tehingutest, varatuna pankrotti jõudnud ettevõtetest ja tööandjate suhtumisest kaugtöösse.

Colliersi partner Margus Tinno arutleb raadios ärikinnisvara tehinguturu üle. Foto: Liis Treimann

Viimasel ajal on müüki paisatud Tallinna kaubakeskuseid ning räägitud tühjade kontoripindade raskustest . Kell 9 tuleb nõustamisbüroo Colliers partner Margus Tinno arutlema ärikinnisvara tehinguturu üle.

Maksejõuetuse teenistus avaldas mõne päeva eest ülevaate maksejõuetute varatute äriühingute ja nendega seotud juhtide käitumise kohta. Kell pool 9 uurime konkurentsiameti maksejõuetuse teenistuse juhilt Signe Viimsalult, kui palju sellised ettevõtted endast võlgu maha jätavad ja kui paljud neist lähevad pankrotti juhtide süül.

Hommikuprogrammi teevad Kristjan Kurg ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Internet on surnud. Veidike vandenõuline surnud interneti teooria selgitab ja eeldab, et tehisintellekt ja robotite loodud sisu maht on ületanud reaalsete inimeste loodud sisu mahu internetis. Robotite apokalüpsis ei ole mitte füüsiliste robotite poolt maailma vallutamine, nagu filmidest näinud oleme, vaid ühiskonna uputamine väärinformatsiooni. Kuulake täpsemalt saatest, saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Sisuturundussari: minu karjäär”. Saates räägime põlvkondadevahelisest juhtimisest – kuidas organisatsioonides juhtida erinevaid põlvkondi ja leida ühist pinda.

Arutleme, milliseid väärtusi eri põlvkonnad jagavad ning mida saavad nooremad generatsioonid õppida vanematelt ja vastupidi. Saates on Tele2 personalivaldkonna juht Helena Viiroja ja personalipartner Kerli Möldre. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil istub seekord Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

Hindame Euroopa Keskpanga intressilangetuse mõju kohalikule pangandussektorile ja Eesti majandusele laiemalt ning arutleme, kui kiire võiks olla tervislik intressilangetuse tempo. Lisaks uurime Coop Panga reedel avaldatud 9 kuu tulemuste taustal , mis seisus on praegu Coop Pank, kuidas edeneb eesmärkide täitmine ning miks ikkagi ei ole Coop Panga aktsia hind näidanud investorite soovitud kasvu.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00-13.00 “Sisuturundussaade: PwC juhtimistase”. Saadetes lahkavad PwC teenusliinide võtmeisikud ettevõtete arengus olulisi teemasid, tehnoloogiaid ja kuumi trende.

Iga saade toob kuulajani ühe päevakajalise teema auditeerimisest, automatiseerimisest ja digitaliseerimisest tööandja brändinguni, ESGst maksuteemadeni. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates arutatakse digiriigi ja riigi digitaliseerimise küsimusi. Külas on IT-ettevõtte Datel juhatuse esimees Urmas Kõlli ja endine riigi infosüsteemi ameti ning nüüdne PRIA ehk põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti peadirektor Margus Noormaa. Vestlust juhib ITuudised.ee juht Indrek Kald.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete esmalt pereettevõtjate konverentsi ettekannet, kus tsirkuseakrobaat Vello Vaher ja tema kaks tütart räägivad vastsündinute lavale viimisest ja oma õpetajatest paremaks saamisest. Vestlust modereerivad Äripäeva suurürituste korraldaja Jana Palm ja Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik.

Saate teises pooles läheme Võrumaale, kus kuuleme maakonna edukamate ettevõtjate vestlusringi. Vestlusringis osalevad Peeter Peedomaa, Meelis Laande ja Reet Treial. Modereerib Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

