Tagasi 31.10.24, 17:19 Raadiohommikus: tipptööstur, lemmikaktsia ja Ameerika hing Hommikuprogrammi tuleb külla ventilatsioonilahenduste arendaja ja tootja ETS Nordi omanik Urmas Hiie, kes valiti sel nädalal tänavuse aasta töösturi konkursil kolme finalisti hulka.

Nagu igal eelnevalgi argihommikul, loome ka reedel telefoniühenduse USAs viibiva Indrek Lepikuga. Ameerika teemadel tuleb hommikuprogrammi vestlema veel ka Imelise Teaduse toimetaja, muusik ja rännumees Madis Aesma. Foto: Kollaaž/Andras Kralla

Vaatame üle ühe kohaliku jaeinvestori lemmikaktsia Enefit Greeni kolmanda kvartali, seda koos ettevõtte finantssuhtlusjuhi Sven Kunsinguga.

USAs on veel mõned päevad jäänud presidendivalimisteni. Teeme otselülituse Ameerikasse ja räägime seal viibiva Äripäeva ajakirjaniku Indrek Lepikuga.

Stuudiosse tuleb aga ajakirja Imeline Teadus toimetaja, muusik ja rännumees Madis Aesma, kellega püüame uurida tänase Ameerika hinge.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Saates kommenteeritakse lahti teemad, mida lugejad armastavad.

Need on muu hulgas Tallinnas Pärnu maantee äride jube olukord, konjunktuuriinstituudi ärevad sõnumid, pensionieeliku tööle võtmine või mitte võtmine, kodulaenude intresside alla küsimine ja ühtlasi saab saatest teada, kes võidab teisipäeval USA valimised.

Stuudios on ajakirjanikud Linda Eensaar, Kristjan Pruul ja Meelis Mandel.

13.00–14.00 “Läbilöök”. Alates täiemahulise sõja algusest Ukrainas on töö viinud ERRi teleajakirjaniku Anton Aleksejevi paarikümnel korral Ukrainasse. Täpsemalt on seal tema sihtkohaks rindejooned ja lugude peakangelasteks Ukraina laigulised ehk sõdurid.

Saates räägime teleajakirjanikuga eluga riskimisest ja sõja mõjudest psüühikale, ukrainlaste praegustest meeleoludest ning Eesti headest venelastest.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Apteegita ei saa tänapäeval hakkama keegi – ole sa patsient või arst. Proviisor on harjunud ära kuulama teiste muresid, aga millised mured on apteekritel? Saates räägib proviisor Karin Alamaa-Aas geneerilistest ravimitest, ravimite hindadest ja tarneaukudest, majandussurutise mõjust ning poolikust apteegireformist.

Kuidas on patsiendid harjunud geneeriliste ravimitega ja kas soodsam ravim on alati varnast võtta? Millised muudatused on tulemas ravimite juurdehindluses? Kui kaugele on jõutud palju kõneainet tekitanud apteegireformiga ja mida apteekrid riigilt ootavad? Neile ja nii mõnelegi muule küsimusele saab saatest vastuse.

Saatejuhid on Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu ja toimetaja Õnne Puhk.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Lõppeva nädala üheks märksõnaks kujunes „meelsuskontroll“. Niisuguse mõistega iseloomustati sotsiaaldemokraatide ettepanekut, et selmet nn kolmandate riikide kodanikelt valimisõigus sootuks ära võtta, võiks neilt nõuda valimistele registreerumist ning selle käigus ka Venemaa agressorriigiks tunnistamist.

Sotside aseesimees ja Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütleb saates, et hulganisti kriitikat pälvinud plaan ei ole kindlasti veatu, ent siiski parem kui kõigi mittekodanike kõrvale tõrjumine. Ossinovski sõnul osalt just Tallinna valimistulemustele mõeldes mõned poliitilised jõud lausalist valimisõigusest ilma jätmist kavandavadki.

USA seekordsete presidendivalimiste eripära on suurärimeeste, nagu Elon Musk ja Jeff Bezos, vahetu sekkumine kampaaniasse. Toronto ülikooli professori Andres Kasekampi sõnul on rikkurid varem andnud panuse annetuste kaudu, aga midagi sellist nagu Muski soov teha ühest kandidaadist – Donald Trumpist – president ja mõjutada tulevase administratsiooni poliitikat, pole varem nähtud. Teeme kampaaniast kokkuvõtte ja räägime sellestki, kas ja kuidas võivad viimaste päevade sündmused tulemust mõjutada.

„See, mis 1994. aastal võis tunduda okei, ei ole seda enam 2024. aastal,“ ütleb saates kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp. Tema Äripäevas ilmunud ning tuhandete lugejate tähelepanu pälvinud artiklist selgus, et meil on ettevõtteid, kes annavad värbamisfirmadele töötajate leidmisel eeltingimuseks mitte kvalifikatsiooni ja kogemuse, vaid vanuse ja soo. Potisepp peab kummaliseks, et osa ettevõtjaid ei pea ilmset diskrimineerimist töösuhetes üldse diskrimineerimiseks, vaid tingimuste seadmiseks. Saates arutleme, miks sellised hoiakud on tekkinud ja kuidas olukorda lahendada.

Saate panid kokku Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

