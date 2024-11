Tagasi 11.11.24, 17:14 Raadiohommikus: ettevõtete tervis, kõrgustes bitcoin ja ostukohad investorile Teisipäevases hommikuprogrammis kuuleb pankade tulemustest, ettevõtete tervisest, bitcoini uutest tippudest ja Balti börsi parimatest ostukohtadest.

Kell 8.00 tuleb stuudiosse Krüptoklubi eestvedaja ja investor Roman German, kellega räägime bitcoini hinna rallimisest ning üldisemalt krüptoturust ja selle tulevikust.

Kell 8.30 võõrustame stuudios LHV ja Coop panga ettevõtete panganduse juhte Indrek Nuumet ja Arko Kurtmanni, kellega räägime pankade oktoobrikuistest tulemustest ning lisaks kraadime ettevõtete tervist. Küsime, milliseid trende nad äride kindlustundes ja investeerimistegevuses näevad.

Kell 9.00 tuleb külla Enlight Researchi analüütik Rudolf Stenar Saluoks, kellega võtame kokku Balti börsi tulemustehooaja ja uurime, milliseid aktsiaid osta.

Hommikut juhib Jaan Martin Raik ja uudiseid toimetab Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates "Investeerimisideede universum" teeme juttu autodest ja autodesse investeerimisest. Kas eksklusiivse auto ostmine on kulu või investeering? Milliseid mudeleid valida, kui soovida, et väärtus aja jooksul tõuseks? Millised on autokollektsionääri mured ja rõõmud?

Nendel teemadel arutlevad Joel Zernask, KPMG Estoniast Hanno Lindpere ning vandeadvokaat ja autokollektsionäär Randu Riiberg. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Külas on Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, kes on paljudele ehk üllatuseks ka investor. Tema investoritee algas juba Tallinna börsi algusaegadel, kui ta Ameerikas teadustööd tehes ärkas hommikuti kella kolme paiku, et teha teiselt mandrilt kodubörsil aktsiatehinguid.

Saates räägimegi Landiga tema investeerimisteekonnast, uurime, milline investor ta on ning kuidas on tema portfelli praegune tervis. Samuti võtame luubi alla tema õppetunnid, uurime, kuidas ta aktsiaideid kogub ning milliseid põhimõtted ta valiku tegemiseks kasutab. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Külas on kinnisvara arendusettevõtte Eesti Talleks ASi juhataja, pikaaegne ehitusjuht Jaano Vink, kellega räägime kinnisvara- ja ehitussektori turuolukorrast, Eesti Talleksi käekäigust ja tulevikuplaanidest.

Muu hulgas põhjendab Vink, miks on raskemad ajad ehitus- ja kinnisvarasektoris praeguseks möödas, ning annab oma hinnangu laenuturu kosumisele ja ärikinnisvara tehinguturu aktiviseerumisele. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Soomlased valisid Eesti parimaks välismaiseks reisisihtkohaks. Saates keskendumegi Eesti fenomenile läbi soomlase silmade. Teeme põhjalikult juttu Eesti spaa- ja saunamõnudest ja räägime ka Soome turistist kui kasulikust majandusseemnest.

Saates on külas Soomest pärit suunamudija/blogipidaja Henna Mikkilä ja Mustamäe Elamus Spa elamuste juht Margit Kurn. Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

