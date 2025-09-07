Raadiohommikus: erameditsiinist, betoonitöödest ja idufirmadest

Nädala esimeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Rail Balticu trassi ehitusest, valimistest, meditsiinisüsteemist ja idusektori käekäigust.
- Rail Balticu Ülemiste reisiterminali nurgakivi asetati möödunud aastal.
- Foto: Andras Kralla
Rail Balticu trassi ehitus on jõudnud betoonitööde faasi. Maru Betoonitööde juhi Taavi Varb
i arvutuste järgi on praeguseks tehtud 41 ehitushanget, Varbi sõnul on betoonitööde sektoril pärast nelja-viit aastat paigaltammumist praegu üldiselt kiired ajad, sest lisaks Rail Balticule on käimas kaitserajatiste ehitamine ning kinnisvaraturul rajatakse aktiivselt nii korterelamuid kui ka ärihooneid. Uurime raadiohommikus Taavi Varbi käest teema kohta lähemalt.
Kohalike omavalitsuste valimiste kampaania on käivitunud. Mis seekord teisiti on ja kuidas poliitikud erinevate sihtrühmadeni ja auditooriumi “mullideni” jõuavad? Arutleme sel teemal kogenud kommunikatsioonieksperdi ja Levila asutaja Daniel Vaarik
uga.
Eesti meditsiinisüsteem kannatab kroonilises rahapuuduses. Kas ja kuidas saab olukorda lahendada erameditsiin ja vabatahtlik ravikindlustus? Se teemal ajame juttu Confido juhi Edvard Garder
iga.
Eesti idusektori käive lõi uue rekordi, kuid investeeringud on langustrendis. Startup Estonia andmetel kasvas tänavu esimesel poolaastal Eesti idusektori käive veerandi võrra ning ulatus rekordilise 2,421 miljardi euroni. Investeeringud näitasid aga esimesel poolaastal selget langustrendi. Startup Estonia juht Vaido Mikheim
tuleb hommikustuudiosse teemat avama.
Raadiohommikut juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Ireene Kilusk.
Päev jätkub viie saatega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Saates tuleb juttu kaitseinnovatsioonist ja tsiviilsektori idufirmade võimalustest kaitsetööstuses. Külas on Startup inkubaatori juht Anne-Liisa Elbrecht ning loodava tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatuse ülem major Ivo Peets.
Räägime, kuidas NATO DIANA kiirendi aitab iduettevõtetel oma ideid kaitsevaldkonnas testida, millist rolli mängib Defense Innovation Day ning miks on kaitsevägi valmis riskima ja katsetama ka varajases faasis lahendustega.
Saatejuht on Lauri Toomsalu.
11.00‒12.00 “Kuum tool”. “Kuumal toolil” istub seekord LHV Grupi kaasasutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann. Otse-eetris tuleb juttu sellest, miks kerkivad inflatsiooniootused ning kuidas mõjutavad börse USA majanduspoliitilised otsused.
Kaardistame nii kohalikel kui ka globaalsetel turgudel suurimad võimalused ja riskid ning peatume Eesti pensioniturul. Arutame ka, kas finantssüsteemi võib ees oodata suurem raputus ning millised investeeringud võiksid sellises olukorras näidata kõige paremat minekut.
Saadet juhib Juhan Lang.
12.00‒13.00 “Tööandjate tund”. Kas majandusel on hakanud tõesti paremini minema ja pikalt kestnud majandusseisak saab läbi ning mida majanduskasvu kiirendamiseks tegema peab, seda arutavad saates valgustitootja Glamoxi juht Virve Jõgeva, raskeveokitega tegeleva Scania Baltikumi juht Janno Karu ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Külli Kraner.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
13.00‒14.00 “Teeninduse teejuht”. Milline on kliendikogemus, mis mitte ainult ei rahulda, vaid loob väärtust ja jääb meelde? Saates arutlevad Bigbanki kliendikogemuse juht Mirjam Peetsman ja Tele2 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annika Parm koos saatejuht Maarit Kallasega, kuidas kujundada suurepärast kliendikogemust kõigis kanalites – esindustes, veebis, kõnekeskustes ja iseteeninduses.
15.00‒16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete kahte ettekannet tänavu mais toimunud Pärnu juhtimiskonverentsilt. Esmalt räägib majandusteadlane Triinu Tapver, mis võimalused on Eesti ettevõtetel Euroopas ning Euroopa ettevõtetel maailmas läbi lüüa.
Saate teises pooles saab sõna aga Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, kes tutvustab, kuidas ambitsioonika avaliku sektori juhina suuri muutusi ellu viia.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
