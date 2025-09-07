Tagasi 07.09.25, 16:45 Raadiohommikus: erameditsiinist, betoonitöödest ja idufirmadest Nädala esimeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Rail Balticu trassi ehitusest, valimistest, meditsiinisüsteemist ja idusektori käekäigust.

Rail Balticu Ülemiste reisiterminali nurgakivi asetati möödunud aastal.

Foto: Andras Kralla

Rail Balticu trassi ehitus on jõudnud betoonitööde faasi. Maru Betoonitööde juhi Taavi Varb i arvutuste järgi on praeguseks tehtud 41 ehitushanget, Varbi sõnul on betoonitööde sektoril pärast nelja-viit aastat paigaltammumist praegu üldiselt kiired ajad, sest lisaks Rail Balticule on käimas kaitserajatiste ehitamine ning kinnisvaraturul rajatakse aktiivselt nii korterelamuid kui ka ärihooneid. Uurime raadiohommikus Taavi Varbi käest teema kohta lähemalt.

Kohalike omavalitsuste valimiste kampaania on käivitunud. Mis seekord teisiti on ja kuidas poliitikud erinevate sihtrühmadeni ja auditooriumi “mullideni” jõuavad? Arutleme sel teemal kogenud kommunikatsioonieksperdi ja Levila asutaja Daniel Vaarik uga.

Eesti meditsiinisüsteem kannatab kroonilises rahapuuduses. Kas ja kuidas saab olukorda lahendada erameditsiin ja vabatahtlik ravikindlustus? Se teemal ajame juttu Confido juhi Edvard Garder iga.

Saadet juhib Juhan Lang.

12.00‒13.00 “Tööandjate tund”. Kas majandusel on hakanud tõesti paremini minema ja pikalt kestnud majandusseisak saab läbi ning mida majanduskasvu kiirendamiseks tegema peab, seda arutavad saates valgustitootja Glamoxi juht Virve Jõgeva, raskeveokitega tegeleva Scania Baltikumi juht Janno Karu ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Külli Kraner.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00‒14.00 “Teeninduse teejuht”. Milline on kliendikogemus, mis mitte ainult ei rahulda, vaid loob väärtust ja jääb meelde? Saates arutlevad Bigbanki kliendikogemuse juht Mirjam Peetsman ja Tele2 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annika Parm koos saatejuht Maarit Kallasega, kuidas kujundada suurepärast kliendikogemust kõigis kanalites – esindustes, veebis, kõnekeskustes ja iseteeninduses.

15.00‒16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete kahte ettekannet tänavu mais toimunud Pärnu juhtimiskonverentsilt. Esmalt räägib majandusteadlane Triinu Tapver, mis võimalused on Eesti ettevõtetel Euroopas ning Euroopa ettevõtetel maailmas läbi lüüa.

Saate teises pooles saab sõna aga Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, kes tutvustab, kuidas ambitsioonika avaliku sektori juhina suuri muutusi ellu viia.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.